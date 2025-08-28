LIVE TEXT Două rafinării de petrol din Rusia au fost atacate de drone ucrainene. Război în Ucraina, ziua 1282

UPDATE 13:40 Armata ucraineană a atacat rafinăria Kuibîșev din regiunea Samara din Rusia și rafinăria Afipski din regiunea Krasnodar în noaptea de 28 august, a relatat Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei.

Declarația vine ca o confirmare a unui atac masiv cu drone care a lovit cele două rafinării de petrol și alte instalații din Rusia, așa cum a relatat anterior presa locală.

Instalația Kuibîșev, situată la aproximativ 800 de kilometri de granița dintre Ucraina și Rusia, are o capacitate de producție de 7 milioane de tone metrice de petrol pe an, producând benzină, motorină și alte produse, a declarat Statul Major General.

Guvernatorul regiunii Samara, Veaceslav Fedorișcev, a confirmat un atac împotriva infrastructurii regiunii, spunând că atacul a fost respins, iar incendiul ulterior a fost stins prompt.

Ministerul rus al Apărării a susținut că forțele sale au doborât 102 drone ucrainene în diferite regiuni în noaptea de 28 august, inclusiv 21 deasupra regiunii Samara și 18 deasupra regiunii Krasnodar.

UPDATE 10:47 În urma atacului aerian lansat de Rusia asupra orașelor ucrainene, în special a Kievului, au fost ucise 10 persoane, printre care un adolescent de 14 ani. La fel, 48 de persoane sunt rănite, iar cel puțin 30 au fost spitalizate, au declarat autoritățile de la Kiev, scrie Kyiv Independent.

Sirenele de raid aerian au sunat în toată Ucraina, iar locuitorii din aproape fiecare regiune au fost îndemnați să caute adăpost, în timp ce Rusia a lansat rachete hipersonice și valuri multiple de drone pe parcursul nopții. Cel puțin patru avioane MiG-31 – avioane înarmate cu rachete Kinzhal – au decolat în timpul atacului.

Rusia a lansat 598 de drone peste noapte, inclusiv drone de atac și momeli Shahed, precum și 31 de rachete, printre care două rachete balistice Kh-47 Kinzhal, nouă rachete balistice Iskander-M sau nord-coreene KN-23 și 20 de rachete de croazieră Kh-101, au raportat Forțele Aeriene ale Ucrainei.

Apărarea aeriană ucraineană a interceptat 563 de drone și 26 de rachete, potrivit comunicatului.

La fel, clădirea care adăposteşte Delegaţia Uniunii Europene (UE) de la Kiev a fost avariată „în mod deliberat” în timpul atacurilor aeriene ruse din timpul nopţii de miercuri spre joi asupra capitalei ucrainene, a declarat preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, informează agenția de știri EFE.

„UE nu se va lăsa intimidată. Agresiunea rusă nu face decât să ne întărească hotărârea de a fi alături de Ucraina şi de poporul său”, a declarat Costa.

UPDATE 9:29 În noaptea de 28 august, trupele rusești au atacat infrastructura civilă din regiunea Vinița, în rezultat, peste 60 de mii de consumatori au rămas fără curent electric, scrie Hromadske.

În urma atacului armatei ruse, au fost afectate instalațiile energetice din 29 de localități. La fel, au fost înregistrate pagube și la mai multe clădiri rezidențiale.

Conform ultimelor date, atacurile Rusiei asupra Kievului au luat viața a 8 persoane, iar alte 45 au fost rănite. Printre morți și răniți se numără și copii.

8:00 Cel puțin patru persoane au fost ucise la Kiev, inclusiv un copil, și peste 20 au fost rănite după ce Rusia a lansat un atac aerian de amploare asupra orașelor ucrainene în noaptea de 27 august spre 28 august, lovind Kievul cu rachete balistice și vizând regiuni aflate departe de linia frontului, relatează Kyiv Independent.

Sirenele de raid aerian au sunat în toată Ucraina, iar locuitorii din aproape fiecare regiune au fost îndemnați să se adăpostească, după ce Rusia a lansat rachete hipersonice și mai multe valuri de drone pe parcursul nopții. Cel puțin patru avioane MiG-31, echipate cu rachete Kinjal, au decolat în timpul atacului.

Kievul a fost zguduit de explozii, capitala fiind lovită de drone și rachete balistice care au avariat locuințe, birouri și școli din oraș. Un bloc de cinci etaje a fost lovit direct și a fost complet distrus.

Orașul a fost atacat din mai multe direcții cu drone de tip Shahed, drone-capcană, rachete de croazieră și rachete Kinjal, a declarat șeful Administrației Militare a Orașului Kiev, Timur Tkacenko.

Primele explozii s-au auzit la Kiev miercuri în jurul orei 21:30, când primarul Vitali Kliciko a anunțat că unitățile de apărare antiaeriană acționează deasupra orașului. Tkacenko a precizat că apărările au fost din nou activate în jurul miezului nopții, când un alt grup de drone s-a apropiat de capitală.

