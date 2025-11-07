LIVE TEXT Condamnare pe viață pentru un soldat rus care a ucis un soldat al Armatei Ucrainene. Război în Ucraina, ziua 1353

UPDATE 16:39 Un tribunal din Ucraina a condamnat un militar rus la închisoare pe viață pentru uciderea unui soldat al Armatei Ucrainene, notează Meduza.

Dmitri Kurașov, un rus de 26 de ani, a împușcat un militar ucrainean în apropierea satului Priutnoe, din regiunea Zaporojia, în ianuarie 2024.

Este prima condamnare pe viață pentru uciderea unui prizonier de război pronunțată în Ucraina de la începutul războiului, mai punctează Meduza. Până în prezent, astfel de condamnări erau pronunțate doar pentru uciderea de civili.

UPDATE 13:42 În urma bombardamentului cu artilerie asupra orașului Herson, vineri dimineață, a murit un bărbat de 52 de ani care se afla pe stradă, informează procuratura regională.

Herson este bombardat în mod regulat. Orașul se află, de fapt, pe linia frontului, care este reprezentată de râul Dnipro.

UPDATE 10:10 În noaptea de 7 noiembrie, trupele ruse au atacat regiunile ucrainene cu 128 de drone. Militarii au neutralizat 94 dintre ele, potrivit unui comunicat al comandamentului Forțelor Aeriene ale Armatei Ucrainene.

Aproximativ 80 dintre dronele lansate au fost drone de atac de tip Shahed.