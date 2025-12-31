LIVE TEXT Emisarul SUA la NATO pune la îndoială afirmația Kremlinului conform căreia, Ucraina a atacat reședința lui Putin. Război în Ucraina, ziua 1406

UPDATE 10:50 Reprezentantul permanent al SUA la NATO, Matthew Whitaker, și-a exprimat scepticismul față de afirmațiile Moscovei privind un presupus „atac” al dronelor ucrainene asupra reședinței lui Putin, spunând că are încredere doar în serviciile secrete americane.

El a declarat aceste lucruri într-un interviu acordat Fox Business.

„Au existat rapoarte din partea rusă conform cărora acest presupus atac asupra unuia dintre palatele prezidențiale a fost efectuat cu o dronă sau mai multe drone. Nu este clar dacă s-a întâmplat cu adevărat”, a spus Whitaker.

El a reamintit că Ucraina este supusă constant unor atacuri masive ale Rusiei: „Ucraina primește drone și rachete în fiecare noapte în capitala sa și tot ce pot face este să riposteze.”

Pe fondul negocierilor de pace, Whitaker consideră improbabile acțiunile provocatoare ale Kievului.

„Mi se pare puțin nedelicat să fim atât de aproape de un acord de pace, Ucraina dorind cu adevărat să încheie un acord de pace, și apoi să facem ceva ce ar fi considerat nesăbuit sau inutil”, a spus el.

Diplomatul a subliniat că concluziile finale ar trebui să se bazeze pe informațiile furnizate de Statele Unite și aliații săi.

„Pentru mine, cel mai important lucru este ceea ce spun Statele Unite și serviciile de informații ale aliaților noștri despre dacă acest atac a avut loc sau nu”, a spus Whitaker.

Comentând perspectivele de încheiere a războiului, Whitaker a spus că există dorința de a face acest lucru de ambele părți, dar problema cheie rămâne termenii.

„Am devenit din ce în ce mai conștienți de diferențele dintre cele două părți”, a spus el, adăugând: „Auzim deja 90-95% din negocierile pentru un acord de pace. Este fantastic.”

În același timp, diplomatul și-a exprimat speranța că s-ar putea ajunge la un acord de pace în noul an.





UPDATE 09:30 Numărul răniților în atacul din Odesa ajunge la 6.

Până la această oră, se cunoaște de 6 victime în urma atacului din Odesa, anunță șeful Administrației Militare.

08:00 Dronele rusești au atacat Odesa peste noapte, avariind infrastructura și clădirile rezidențiale.

Serhii Lysak, șeful Administrației Militare a orașului Odesa, a declarat despre aceasta într-o postare pe Telegram.

„În două cartiere ale orașului, s-au înregistrat lovituri asupra clădirilor rezidențiale înalte. Într-una dintre clădiri, apartamentele au luat foc”, a scris el.

Potrivit oficialului, există victime, inclusiv copii.

Potrivit lui Oleh Kiper , șeful Administrației Militare Regionale Odesa, dronele de atac au lovit infrastructura rezidențială, logistică și energetică din regiunea Odesa.

Lysak a precizat că patru persoane au fost rănite, inclusiv trei copii: un bebeluș de 7 luni în stare moderată, un băiat de 14 ani în stare moderată, o fetiță de 8 ani în stare moderată, precum și un bărbat de 42 de ani în stare gravă.