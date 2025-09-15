LIVE TEXT Bilanțul răniților în atacul asupra orașului Kramatorsk a crescut. Război în Ucraina, ziua 1300

UPDATE 16:40 A crescut numărul răniților în atacul asupra centrului orașului Kramatorsk din regiunea Donețk. Șeful administrației regionale Donețk, Vadim Filașkin, a raportat 11 victime.

În urma bombardamentelor, au fost avariate 35 de clădiri cu mai multe etaje, 3 instituții de învățământ, clădiri administrative, o bancă și magazine.

„Serviciile de urgență și utilitățile publice lucrează la fața locului”, a menționat Filașkin.

UPDATE 14:53 Trupele ruse au atacat echipele de salvare care stingeau un incendiu la o infrastructură critică din raionul Nejin, regiunea Cernihiv, a raportat Serviciul de Stat pentru Situații de Urgență.

Incendiul a izbucnit în urma atacului cu o dronă rusească. Serviciul de Stat pentru Situații de Urgență califică atacul asupra salvatorilor care luptau cu focul drept unul intenționat.

În urma unui atac repetat, patru pompieri au fost răniți și spitalizați. În afară de ei, în spital se află încă o persoană rănită în urma atacului dronelor — un locuitor al unuia dintre satele din raionul Nejin.

UPDATE 12:30 Donald Trump a numit pentru prima dată Rusia „agresor”. Președintele SUA a făcut această declarație referindu-se la pierderile Ucrainei și Rusiei în război, scrie Politico.

„În această săptămână au murit opt mii de soldați din ambele țări. Rusia a pierdut mai mulți, dar când ești agresorul, pierzi mai mult, a declarat Donald Trump în timpul unei discuții cu jurnaliștii pe 14 septembrie.

Meduza notează că Trump nu a mai făcut astfel de declarații până acum. În februarie, autoritățile americane s-au opus ca Rusia să fie numită „agresor” în declarația G7 privind războiul ruso-ucrainean.

UPDATE 12:20 În seara zilei de 14 septembrie, soldații rușii au lansat un atac cu rachete asupra unei zone din apropierea satului din comunitatea Boromlia, lovind un câmp pașnic, unde lucrau utilaje agricole.

Potrivit șefului administrației militare a regiunii, Oleg Grigorov, în urma atacului 11 persoane au fost rănite, fiind ulterior spitalizate. Un rănit e în stare gravă.

UPDATE 11:03 În timpul nopții, armata rusă a lansat trei bombe FAB-250 asupra centrului orașului Kramatorsk din regiunea Donețk, fiind vizată o zonă rezidențială. Potrivit Procuraturii regionale din Donețk, până în acest moment se știe despre nouă răniți.

„Cinci femei și patru bărbați cu vârste cuprinse între 30 și 71 de ani au suferit leziuni corporale. (…) Printre victime se numără două familii — o mamă cu fiul ei și un cuplu. În localitate au fost avariate 12 clădiri cu mai multe etaje”, precizează instituția.

Kramatorsk se află în apropierea liniei frontului.

UPDATE 09:22 Președintele Volodimir Zelenski a declarat că forțele ucrainene au avansat în districtele de frontieră din nordul regiunii Sumî, o zonă în care trupele ruse au încercat de luni de zile să se stabilească, scrie Reuters.

Zelenski, în discursul său video de seară, l-a citat pe comandantul suprem al Ucrainei, care a afirmat că forțele Moscovei au suferit pierderi semnificative în regiunile Donețk și Harkiv, de-a lungul frontului de 1 000 de km.

Trupele ruse sunt angajate într-o avansare lentă în estul Ucrainei, cu anunțuri aproape zilnice privind capturarea unor sate.

Moscova a anexat patru regiuni pe care le-a ocupat parțial – Donețk, Luhansk, Zaporijjea și Herson – dar nu și Dnipropetrovsk, unde a declarat până acum că a capturat o serie de sate de-a lungul marginii frontierei sale administrative.

„Există rezultate bune în zonele de frontieră din regiunea Sumî. Unitățile noastre continuă să avanseze în direcția frontierei de stat a Ucrainei”, a declarat Zelenski, citându-l pe comandantul suprem Oleksandr Sîrski.

UPDATE 08:17 Președintele Poloniei Karol Nawrocki a semnat o hotărâre prin care a permis staționarea trupelor NATO în țară, a informat Biroul de Securitate Națională al Poloniei, potrivit Novaia Gazeta Europe. Acesta a precizat că trupele NATO vor fi introduse în țară în cadrul operațiunii „Gardianul de Est”, al cărei scop este întărirea apărării frontierei estice a Europei.

Biroul de Securitate Națională a subliniat că documentul semnat nu va fi publicat pe internet, deoarece este confidențial.

Lansarea operațiunii „Gardianul de Est” a fost anunțată pe 12 septembrie de secretarul general al NATO, Mark Rutte. El a menționat că motivul a fost apariția, pe 10 septembrie, a aproximativ 20 de drone rusești în spațiul aerian al Poloniei. Potrivit lui Rutte, Danemarca, Franța, Marea Britanie, Germania și alte țări vor participa la operațiune într-o formă sau alta.