LIVE TEXT Trump, despre summitul de la Alaska: „Cred că totul va decurge foarte bine, iar dacă nu, mă voi întoarce foarte repede acasă”. Război în Ucraina, ziua 1269

UPDATE 21:09 Potrivit propagandistului Pavel Zarubin, Putin nu se află la bordul avionului care a aterizat anterior la Anchorage, scrie Novaia Gazeta Europe.

UPDATE 20:56 Avionul Tu-214, care a decolat din Magadan, a aterizat la baza militară Elmendorf-Richardson, potrivit datelor serviciului Flight Radar24, potrivit Novaia Gazeta Europe.

Potrivit NBC, care citează surse, se așteaptă ca Trump să-i întindă covorul roșu lui Putin și să-l întâmpine personal.

UPDATE 20:53 „Mergem la întâlnirea cu Putin în Alaska și cred că totul va decurge foarte bine, iar dacă nu, mă voi întoarce foarte repede acasă”. Afirmațiile au fost făcute de către Donald Trump, la bordul navei cu care a zburat spre Alaska, unde se va desfășura summitul de pace privind Ucraina. Trump a spus că dorește încetarea rapidă a focului în Ucraina și va fi „nemulțumit” dacă acest lucru nu se va întâmpla la summit.

„Doresc anumite lucruri, aș dori încetarea focului. Europa nu are nicio legătură cu asta, Europa nu poate să-mi dicteze ce să spun. Dar ei vor fi incluși în acest proces de negociere, la fel ca și Zelensiy. Dar vreau să văd încetarea focului în cel mai scurt timp posibil. Nu știu dacă asta se va întâmpla astăzi. Voi fi nemulțumit dacă asta nu se va întâmpla astăzi”, a declarat el.

UPDATE 20:50 Înaintea summitului de la Alaska, Zelenski a declarat că atacurile asupra Ucrainei continuă, totul pentru că „nu există niciun ordin, niciun semnal că Moscova se pregătește să pună capăt acestui război”.

„Primesc rapoarte de la serviciile noastre de informații, de la diplomați, despre pregătirea întâlnirii din Alaska, despre ce intenționează Putin. Primim, de asemenea, rapoarte din regiunile Ucrainei după atacurile rusești. Sumî – atac rus asupra pieței centrale. Dnipropetrovsk – atacuri asupra orașelor și întreprinderilor. Zaporijjea, Herson, regiunea Donețk – atacuri rusești deliberate. În ziua negocierilor, ei tot ucid. Și asta spune multe”, a declarat vineri seara, 15 august, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, fiind citat de BBC.

Totuși, liderul ucrainean a spus că „speră într-o poziție puternică a SUA”, întrucât „rușii țin cont de puterea americană”.

„Cu o zi înainte, am discutat cu Statele Unite ale Americii, cu europenii, despre ce ar putea funcționa cu adevărat. Toată lumea are nevoie de o încheiere onestă a războiului. Ucraina este gata să lucreze cât mai productiv pentru a încheia războiul. Sperăm într-o poziție puternică a Americii. Totul va depinde de asta — rușii țin cont de puterea americană. Anume de putere”, a punctat Zelenski.

UPDATE 19:15 Zelenski și Macron au convenit să se întâlnească după summitul dintre SUA și Rusia, „la momentul cel mai convenabil și eficient, în funcție de programul lor”, scrie Bloomberg cu referire la declarația Palatului Elysée. Detaliile privind ora și locul întâlnirii nu au fost comunicate.

UPDATE 16:00 Președintele american Donald Trump a plecat vineri, 15 august, în Alaska pentru un summit cu președintele rus Vladimir Putin, ca parte a eforturilor Washingtonului de a ajunge la un acord de pace în Ucraina, scrie presa ucraineană.

Trump și echipa sa s-au îmbarcat în Air Force One de la Baza Comună Andrews din Maryland cu puțin înainte de ora 8 dimineața, ora locală, începând un zbor de șapte ore spre Alaska.

Președintele SUA este însoțit de secretarul de stat Marco Rubio, secretarul Trezoreriei Scott Bessent, secretarul Comerțului Howard Lutnick, directorul CIA John Ratcliffe, trimisul special Steve Witkoff și alți oficiali.

Delegația rusă include miniștri și consilieri de rang înalt, printre care consilierul pentru politică externă Iuri Ușakov, ministrul Apărării Andrei Belousov, negociatorul economic Kirill Dmitriev și ministrul de externe Serghei Lavrov, care a sosit deja în Alaska purtând un hanorac cu inscripția rusească „URSS”.

UPDATE 15:20 Secretar de Stat pentru Apărare din Marea Britanie, John Healey, a declarat că întâlnirea dintre președintele american Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin „ar putea fi primul pas” către pace și a dat asigurări că Regatul Unit este pregătit să trimită trupe în Ucraina imediat după un acord de încetare a focului, scrie Ukrinform.

Healey a declarat că Regatul Unit este pregătit să „ia măsuri” în Ucraina pentru a consolida un armistițiu, în cazul în care se va conveni asupra acestuia. Cu toate acestea, el a mai spus că guvernul britanic este pregătit să „intensifice sancțiunile economice și presiunile asupra lui Putin dacă acesta demonstrează astăzi în Alaska că nu este cu adevărat serios”.

De asemenea, el a respins afirmația că rolul Marii Britanii este doar de a „privi și aștepta”.

„Nu, rolul Regatului Unit este să fie alături de Ucraina pe câmpul de luptă și în negocieri și să se pregătească, așa cum am făcut până acum, conducând alte 30 de națiuni cu planuri militare pentru un armistițiu și o pace sigură prin ceea ce numim coaliția celor dispuși”, a spus John Healey.

Healey a declarat că peste 200 de planificatori militari din coaliție au lucrat în ultimele luni „la planificarea detaliată a punctului de încetare a focului”. El a spus că forțele multinaționale sunt „gata să acționeze din prima zi”, adăugând: „Planurile militare sunt complete”.

„Suntem pregătiți să trimitem forțele britanice pe teren în Ucraina, parțial pentru a-i liniști pe ucraineni. Dar și parțial pentru a asigura un cer sigur, mări sigure și pentru a consolida forțele ucrainene, pentru că, în cele din urmă, cea mai bună descurajare împotriva Rusiei… relansarea agresiunii împotriva Ucrainei este puterea Ucrainei de a se apăra”, a declarat Healey.

Întrebat ce s-ar întâmpla dacă Rusia ar ataca trupele britanice aflate în Ucraina, Healey a spus că nu va discuta ipoteze. Cu toate acestea, el a adăugat că există „principii importante” și că forțele britanice ar avea „dreptul de a se apăra dacă sunt atacate”.

Donald Trump și Vladimir Putin urmează să se întâlnească vineri, 15 august, la Anchorage – cel mai mare oraș din Alaska. Întâlnirea va avea loc la ora locală 11:00 (ora R. Moldova, ora 22:00).

UPDATE 13:35 Președintele american Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin urmează să se întâlnească în Alaska pe 15 august, în cadrul eforturilor Washingtonului de a ajunge la un acord de pace în Ucraina, scrie The Kyiv Independent.

Deși Ucraina se află în fruntea agendei, președintele Volodimir Zelenski nu a fost invitat la summit, ceea ce stârnește temeri la Kiev și în Europa că Putin și Trump ar putea ajunge la un acord defavorabil țării sfâșiate de război.

Cei doi lideri urmează să înceapă întâlnirea la Baza Militară Comună Americană Elmendorf-Richardson din Anchorage în jurul orei 22, ora R. Moldova. Evenimentul va marca primele lor discuții față în față despre al doilea mandat al lui Trump și prima lor întâlnire în șase ani, precum și prima vizită a lui Putin pe teritoriul american în ultimul deceniu.

Discuțiile vor include, de asemenea, un mic dejun de lucru și negocieri într-un format mai larg, într-o structură „cinci la cinci”.

Dmitriev a publicat fotografii dintr-un avion care zbura deasupra Alaskăi, lăudând peisajul „însorit și frumos” al acestuia.

Putin este așteptat să sosească în statul nord-vestic american mai târziu în cursul zilei, după ce va face o oprire în Magadan, un oraș din Orientul Îndepărtat rus, situat la aproximativ 3.162 de kilometri de Anchorage.

Potrivit Reuters, Trump va părăsi Casa Albă pentru summit la ora 6:45 dimineața, ora estică, și este programat să se întoarcă la Washington în dimineața zilei de 16 august.

Se așteaptă ca Trump să-l întindă pe Putin în aer și să-l întâmpine personal la baza Elmendorf-Richardson la sosirea sa, au declarat pentru NBC News doi oficiali ai administrației americane care nu au fost dezvăluiți.

Președintele SUA a exprimat încredere înaintea summitului, declarând pe 14 august că Putin „va face o înțelegere”. Trump a mai spus că intenționează să organizeze o reuniune trilaterală ulterioară la care să participe Zelenski și, eventual, lideri europeni.

„Cred că va fi o întâlnire bună, dar cea mai importantă va fi a doua pe care o vom avea”, a spus el, referindu-se la un posibil summit cu președintele Ucrainei.

„Vom afla care este poziția fiecăruia”, a declarat Trump la Casa Albă. „Și dacă este o întâlnire proastă, se va termina foarte repede. Și dacă este o întâlnire bună, vom ajunge să obținem pace în viitorul destul de apropiat.”

Trump a descris anterior summitul cu Putin ca o sesiune de „tehnicie” pentru a evalua gradul de pregătire a Moscovei pentru pace.

Potrivit purtătorului de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, nu se așteaptă semnarea niciunui document după summit, iar cele două părți vor prezenta ulterior domeniul de aplicare al acordurilor pe care le vor putea realiza.

Deși soluționarea războiului din Ucraina va fi subiectul central, vor fi discutate și cooperarea economică și securitatea globală, a declarat Moscova.

Întâlnirea cu Putin reprezintă o ruptură clară de izolarea diplomatică impusă liderului Kremlinului de către predecesorul lui Trump, fostul președinte american Joe Biden, după izbucnirea războiului de amploare din Ucraina în 2022.

„Se pare că Rusia iese treptat din izolarea în care se afla în 2022”, a declarat pentru Kyiv Independent Fedor Krasheninnikov, analist politic rus și critic al Kremlinului.

„Chiar ieri, el (Putin) era încă un criminal de război cu care nimeni nu intenționa să interacționeze, iar acum Trump îl invită personal în America și îl tratează ca pe una dintre părțile implicate în conflict – nu ca pe agresor”, a declarat Dmitri Gudkov, figură a opoziției ruse aflată în exil.

Summitul a fost precedat de o avalanșă de activități diplomatice la Kiev, Zelenski fiind în contact strâns cu aliații europeni. Pe 13 august, președintele ucrainean a avut o convorbire video cu Trump și liderii europeni, în timpul căreia Trump s-a angajat să facă din armistițiul în Ucraina una dintre prioritățile sale în discuțiile cu Putin.

O sursă citată de Axios a declarat că Trump le-a spus liderilor că nu poate lua decizii finale cu privire la problemele teritoriale, dar crede că „schimburile de teritorii” vor face probabil parte din orice acord de pace.

De la revenirea în funcție în ianuarie, Trump s-a angajat să medieze un acord de pace rapid între Kiev și Moscova — eforturi care au stagnat rapid, deoarece Rusia a respins în mod repetat un armistițiu și a impus revendicări maximaliste în timpul discuțiilor de pace cu Ucraina de la Istanbul.

Public, Putin a cerut interzicerea aderării Ucrainei la NATO și retragerea completă a Ucrainei din regiunile parțial ocupate Donețk, Luhansk, Herson și Zaporijia, printre alte condiții.

Zelenski a respins posibilitatea recunoașterii ocupației ruse a teritoriului ucrainean și a cedării de terenuri suplimentare, solicitând un armistițiu ca prim pas către negocierile de pace, o poziție susținută de aliații europeni ai Kievului.

UPDATE 11:30 Forțele ucrainene au atacat o rafinărie de petrol din regiunea Samara din Rusia și alte ținte rusești în atacuri efectuate în noaptea de 15 august, a anunțat Statul Major General al Ucrainei, scrie presa ucraineană.

Rafinăria este situată în Syzran, al treilea oraș ca mărime din regiunea Samara. Syzran se află la aproximativ 800 de kilometri (500 de mile) de granița Ucrainei cu Rusia.

Statul Major General al Ucrainei a declarat că instalația este una dintre cele mai mari din sistemul Rosneft, gigantul petrolier controlat de statul Rusiei și una dintre cele mai mari companii petroliere listate la bursă din lume.

Potrivit canalului pro-ucrainean Telegram Crimean Wind, rafinăria furnizează combustibil unităților militare din centrul și sudul Rusiei. Anterior, presa locală rusă a relatat că atacul a declanșat un incendiu la centrală.

„Ținta a fost lovită, fiind înregistrate incendii și explozii”, a declarat armata . Atacul a fost efectuat de Forțele Operațiunilor Speciale în coordonare cu alte unități.

Fabrica Syzran produce o gamă largă de combustibili, inclusiv combustibil pentru aviație, și contribuie la aprovizionarea Forțelor Armate Ruse, a relatat Statul Major General.

Postul de comandă al Brigăzii 132 de Pușcași Motorizați Separați a Rusiei a fost, de asemenea, atacat în Yenakiieve, pe teritoriul ocupat de Rusia al regiunii Donețk, potrivit comunicatului. Consecințele atacului sunt în curs de determinare.

Kievul atacă în mod regulat infrastructura militară și industrială din interiorul Rusiei, în încercarea de a diminua puterea de luptă a Moscovei, în timp ce aceasta continuă războiul împotriva Ucrainei.

Forțele ucrainene au atacat o rafinărie din orașul rus Volgograd în noaptea de 14 august, provocând incendii puternice la instalație.

UPDATE 10:40 În noaptea de 15 august, forțele ruse au atacat cu două rachete balistice Iskander-M din regiunile Voroneț și Bria, 97 drone de atac de tip Shahed și drone de diferite tipuri din direcțiile: Kursk, Orel, Breansk, Primorsko-Akhtarsk, Shatalovo, a raportat Forțele Aeriene de Apărare a Ucrainei.

Zonele din apropierea frontului din regiunile Harkiv, Sumî, Donețk și Cernihiv au fost atacate cu drone de atac, iar regiunile Harkiv și Cernigov au fost atacate cu rachete.

Atacul aerian a fost respins de aviație, unități de război electronic și sisteme fără pilot, precum și de grupuri mobile de foc ale Forțelor de Apărare ale Ucrainei.

Conform datelor preliminare, la ora 8:00, apărarea antiaeriană a doborât 63 de drone inamice de tip Shahed din nordul și estul țării.

Au fost înregistrate lovituri de rachete și 34 de drone în 13 locații.

UPDATE 8:15 Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, și ambasadorul rus în SUA, Alexander Darchiev, au sosit în Alaska înainte de summit planificat Trump-Putin, au relatat presa de stat rusă pe 15 august, transmiste The Kyiv Independent.

Președintele american Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin urmează să se întâlnească în Alaska vineri, 15 august, după ora 22:00 (ora R. Moldova), în timp ce Washingtonul își intensifică eforturile de a negocia un acord de pace între Ucraina și Rusia.

Putin a sosit în orașul Magadan din Extremul Orient al Rusiei înainte de summitul planificat, a relatat presa de stat rusă.

Magadan se află la aproximativ 3162 de kilometri de Anchorage, cel mai populat oraș din Alaska, unde urmează să se întâlnească Trump și Putin.

Liderul rus urmează să se întâlnească cu guvernatorul local și să viziteze o instalație industrială înainte de a pleca spre Alaska, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

Un avion cu jurnaliști ruși a sosit și la Anchorage, a anunțat presa de stat.

Pe 14 august, Trump a declarat că Putin va veni la summitul din Alaska pregătit să încheie un acord pentru a pune capăt războiului Rusiei împotriva Ucrainei.

„Cred că acum este convins că va face o înțelegere. Va face o înțelegere. Cred că o va face. Și vom afla, voi ști foarte repede”, a declarat Trump pentru Fox Radio.

Între timp, Casa Albă a declarat că Trump preferă diplomația, dar este gata să crească presiunea economică asupra Rusiei, dacă este necesar.

„Cu siguranță, există sancțiuni și multe alte măsuri pe care președintele le-ar putea utiliza dacă va fi nevoie. Nu că ar vrea… diplomația și negocierea au fost întotdeauna calea de urmat pentru acest președinte”, a declarat secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, pe 14 august.

Trump a declarat anterior că, dacă întâlnirea din 15 august va decurge bine, va solicita o întâlnire trilaterală între el, Putin și președintele Volodimir Zelenski.

Rusia a emis cerințe maximaliste către Kiev în cadrul negocierilor de pace directe anterioare, inclusiv ca Ucraina să renunțe la aspirațiile sale de aderare la NATO și să se demilitarizeze.

Cu câteva luni mai devreme, încercările SUA de a media un acord de pace între Ucraina și Rusia au eșuat. Ulterior, Kievul și Moscova au organizat trei runde de discuții directe de pace la Istanbul, care au fost în mare parte neconcludente.