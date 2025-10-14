LIVE TEXT Autoritățile din Ucraina cer statelor membre ale ONU să condamne atacul Rusiei asupra unui convoi umanitar al organizației în regiunea Herson. Război în Ucraina, ziua 1329

UPDATE 18:29 Ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sybiha, a îndemnat statele membre ale ONU să condamne atacul Rusiei din 14 octombrie asupra unui convoi umanitar al ONU în regiunea Herson, atac care a dus la distrugerea unui camion și la avarierea a altuia, notează The Kyiv Independent.

Sybiha a spus că cele patru camioane, care aparțin Biroului ONU pentru Coordonarea Afacerilor Umanitare, livrau „alimente și ajutoare vitale”.

Sursa foto: Andrii Sybiha

Guvernatorul regiunii Herson, Oleksandr Prokudin, a scris într-o postare pe Telegram că atacul a avut loc în apropierea localității Bilozerka și că forțele ruse au folosit atât drone, cât și artilerie.

Pe 25 septembrie 2024, un atac aerian rusesc asupra orașului Kramatorsk, în regiunea Donețk, a avariat o dubă aparținând Societatea Națională de Cruce Roșie din Ucraina și a rănit trei angajați ai organizației.

UPDATE 16:08 În noaptea de 14 octombrie, armata rusă a atacat Ucraina cu 96 de drone. Principala țintă a atacului a fost sectorul energetic, a raportat președintele ucrainean, Volodimir Zelenski.

Forțele ruse au utilizat drone de atac „Shahed”, Gerbera și alte tipuri de drone. Aproximativ 60 dintre acestea erau Shahed. Apărarea aeriană ucraineană a neutralizat 69 de ținte.

Loviturile a 27 de drone de atac au fost înregistrate în șapte locații. În regiunea Kirovohrad, infrastructura civilă, în special infrastructura feroviară, a fost avariată în două sate din regiune. În regiunea Sumî, atacurile au vizat instalații energetice și o întreprindere. Regiunea Donețk a fost, de asemenea, atacată.

Volodimir Zelenski a subliniat că Rusia atacă centralele electrice și liniile electrice „în fiecare zi și în fiecare noapte” și că instalațiile de gaze sunt, de asemenea, atacate. El și-a îndemnat partenerii să ofere Ucrainei suficiente mijloace de apărare aeriană pentru protecție.

„Lumea poate priva Moscova de capacitatea de a lansa aceste atacuri brutale împotriva vieții. Partenerii noștri știu ce este necesar: Patriot, NASAMS, SAMP/T și alte sisteme vitale. Contăm pe acțiunile Statelor Unite și Europei, ale G7 și ale tuturor partenerilor care dețin aceste sisteme și le pot furniza pentru a ne proteja poporul. Ucraina are nevoie de suficiente mijloace de apărare aeriană pentru a proteja cerul de rachete, drone și rachete ghidate; atunci teroarea aeriană rusească va deveni lipsită de sens”, a scris președintele Ucrainei.

UPDATE 13:30 În dimineața zilei de 14 octombrie, trupele ruse au atacat camioanele de ajutor umanitar ale ONU în regiunea Herson, scrie Hromadske.

În urma atacului, un vehicul a ars, iar altul a fost avariat. Alte două camioane au reușit să scape de atacuri, scrie sursa citată.

„Este un miracol că nimeni nu a fost rănit. Astăzi, «a doua armată» a lumii a obținut câteva tone de ajutor umanitar. Teroriști – asta e tot”, a declarat Oleksandr Prokudin, șeful administrației regiunii Herson.

Potrivit lui Prokudin, în ultimele 24 de ore, forțele ruse au bombardat orașul Herson și alte câteva localități din regiune. Armata rusă a vizat infrastructura critică și socială, precum și zonele rezidențiale din regiune.

În special, 11 blocuri de locuit și 24 de locuințe private au fost avariate.

UPDATE 13:00 Statele Unite ar putea furniza Ucrainei între 20 și 50 de rachete de croazieră Tomahawk, a declarat Stacey Pettyjohn, directorul departamentului de apărare al Centrului pentru o Nouă Securitate Americană, pentru Financial Times În opinia sa, „acest lucru nu poate schimba fundamental dinamica războiului”.

Numărul exact de rachete Tomahawk pe care le dețin SUA nu este cunoscut. Fostul oficial al Pentagonului Mark Kansian, care lucrează acum la Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale, estimează că ar putea fi în jur de 4150.

Washingtonul ar putea avea nevoie de rachete Tomahawk pentru atacuri asupra Venezuelei, notează Financial Times.

Vineri, 17 octombrie, președintele ucrainean Volodimir Zelenski se va întâlni cu președintele american Donald Trump la Casa Albă. Se preconizează că unul dintre subiectele discuției va fi transferul de rachete Tomahawk către Kiev.

Tomahawk – rachetă marină

BGM-109 Tomahawk este o rachetă navală, lansată din sistemul de lansare verticală Mk41, care este de obicei montat pe nave și submarine. Marina ucraineană nu dispune de navele necesare pentru a opera astfel de rachete.

Inițial, în anii 1970 au fost dezvoltate versiuni lansate din aer și de pe uscat, dar racheta Tomahawk lansată din aer a pierdut în fața concurenților, iar versiunea lansată de pe uscat a fost interzisă prin Tratatul privind forțele nucleare cu rază intermediară de acțiune.

În anii 2000, singura modalitate de a lansa Tomahawk de la sol era prin sistemul de apărare antirachetă Aegis Ashore, ale cărui rachete SM-3 sunt lansate de pe lansatoare Mk41 montate permanent la sol.

UPDATE 10:58 Armata rusă a atacat orașul Harkiv cu bombe ghidate KAB, avariand un spital și rănind cel puțin șase persoane, au raportat autoritățile locale.

Potrivit Procuraturii Regionale Harkiv, Rusia a lansat un atac aerian asupra districtului Saltivsky din Harkiv în jurul orei 21:50 pe 13 octombrie.

În momentul atacului, peste 100 de pacienți se aflau în spital, a declarat Oleksiy Dotsenko, directorul departamentului chirurgical al unității, într-un comentariu pentru Suspilne Harkiv.

„Rusia se laudă că nu face rău civililor, dar uite, nu suntem noi civili?”, a declarat Svitlana Vodolazka, o pacientă a spitalului, într-un comentariu pentru Suspilne Kharkiv.

„Un atac complet terorist și cinic asupra unui loc unde se salvează vieți”, a declarat președintele Volodimir Zelenski după atac.

În alte locații din Harkiv, un cămin, o întreprindere, o clădire a unei instituții de învățământ, o clădire a unui spital, o clădire rezidențială, două clădiri nerezidențiale, linii electrice și 24 de vehicule au fost avariate, a raportat guvernatorul regiunii Harkiv, Oleh Syniehubov.

Primarul din Harkiv, Ihor Terehov, a declarat pe 13 octombrie că bombele ghidate rusești au distrus și liniile electrice din oraș, lăsând aproximativ 30 de mii de familii fără electricitate.

UPDATE 9:30 Moscova a făcut progrese constante dar reduse pe câmpul de luptă, folosind o tactică care i-a adus pierderi foarte mari, spun analiștii citați de Politico.

Rusia a pierdut 281550 de militari în Ucraina în primele opt luni ale acestui an, potrivit unui document care, potrivit serviciilor secrete ucrainene, conține date rusești divulgate.

Lista, publicată pe 6 octombrie, arată un nivel uimitor de pierderi pentru câștiguri minime pe câmpul de luptă, scrie Politico. Potrivit acestor informații, 86744 de ruși au fost uciși, 33966 sunt dispăruți, 158529 au fost răniți și 2311 au fost capturați.

Publicația independentă rusă Mediazona s-a arătat sceptică cu privire la unele dintre aceste cifre. Împreună cu BBC, Mediazona derulează un proiect de identificare a rușilor uciși în luptă de la începutul războiului și, până în prezent, a numit peste 134.000.

Sursa citată scrie că dificultatea de a identifica soldații dispăruți înseamnă că cifrele celor două instituți media vor fi mai mici decât o estimare generală a victimelor. Statisticile evidențiază modul risipitor în care Kremlinul duce războiul și impactul războiului cu drone pe care forțele ucrainene îl duc împotriva rușilor.

„Din cauza lipsei unui sistem normal de evacuare a răniților de pe câmpul de luptă, există doar 1,3 soldați răniți pentru fiecare soldat mort. Acest lucru indică un nivel scăzut de supraviețuire a răniților, care sunt slab pregătiți în medicina tactică și sunt de obicei abandonați fără ajutor după rănire”, se arată în raport.

8:10 Ajutorul militar acordat Ucrainei a scăzut dramatic în ultimele luni, conform unui raport al Institutului Kiel publicat pe 14 octombrie, citează Kyiv Independent. Ajutorul militar acordat Ucrainei a scăzut în lunile iulie și august, în ciuda introducerii Listei de cerințe prioritare pentru Ucraina (PURL), care permite aliaților europeni NATO ai Ucrainei să achiziționeze arme pentru Kiev de la SUA.

Prima livrare de echipament militar în cadrul programului PURL a sosit în Ucraina cu o lună înainte, a relatat Suspilne pe 18 septembrie, citând un oficial NATO anonim.

„Scăderea ajutorului militar în iulie și august este surprinzătoare. În ciuda inițiativei NATO PURL, Europa își reduce sprijinul militar general. Ceea ce va fi crucial acum este cum vor evolua cifrele în toamnă”, a declarat Christoph Trebesch, șeful Ucraine Support Tracker și director de cercetare la Institutul Kiel.

În ciuda semnării acordului PURL între SUA și NATO pe 14 iulie, livrările de ajutor militar au scăzut în timpul verii. Cea mai mare parte a ajutorului militar primit de Ucraina a fost furnizată în cadrul noii inițiative, dar nu a reușit să egaleze sprijinul anterior din ultimele luni.

În iulie și august, ajutorul militar total către Ucraina a scăzut cu 43% față de suma primită în prima jumătate a anului.

Sursa citată scrie că la începutul anului, pe măsură ce SUA au încetat să mai furnizeze noi pachete de ajutor militar, aliații europeni ai Ucrainei au intervenit pentru a umple golul. Kievul a continuat să primească un sprijin constant în prima jumătate a anului 2025, care a depășit chiar sumele furnizate cu ani înainte, a constatat Institutul Kiel.

Ajutorul militar din Europa către Ucraina a scăzut cu 57% în iulie și și august, chiar dacă aliații europeni ai Ucrainei au continuat să contribuie prin programul PURL al NATO.

LIVE TEXT/ Ucraina eliberează un sat din regiunea Zaporijjea, susține armata. Război în Ucraina, ziua 1328