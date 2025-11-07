LIVE TEXT Atacuri nocturne cu drone asupra Ucrainei. Război în Ucraina, ziua 1353

UPDATE 10:10 În noaptea de 7 noiembrie, trupele ruse au atacat regiunile ucrainene cu 128 de drone. Militarii au neutralizat 94 dintre ele, potrivit unui comunicat al comandamentului Forțelor Aeriene ale Armatei Ucrainene.

Aproximativ 80 dintre dronele lansate au fost drone de atac de tip Shahed.