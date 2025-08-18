Listele de candidați pentru funcția de deputat din partea blocului Alternativa și a altor doi concurenți electorali, înregistrate de CEC pentru alegerile parlamentare

Comisia Electorală Centrală (CEC) anunță luni, 18 august, că a înregistrat listele de candidați pentru funcția de deputat în Parlamentul R. Moldova din partea a două blocuri electorale și a unui partid politic. Astfel, a fost înregistrată lista de 101 candidați la funcția de parlamentar de pe lista Partidului Mișcarea Respect Moldova, condus de Marian Lupu, fiind înregistrat și simbolul electoral al formațiunii.

De asemenea, conform unui comunicat al CEC, a fost aprobată lista de 104 candidați la funcția de deputat din partea blocului electoral „Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei”, precum și lista de 103 candidați din partea blocului electoral „Alternativa”, din care fac parte Mișcarea Alternativa Națională (MAN), Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei (PDCM), Partidul Acțiunii Colective „Congresul Civic” și Alexandr Stoianoglo.

Totodată, CEC a confirmat reprezentanții în Comisie și persoanele responsabile de finanțe (trezorierii).

Candidații înregistrați la funcția de deputat în Parlamentul R. Moldova, care cad sub incidența prevederilor art. 16 alin. (3) din Codul electoral nr. 325/2022, își vor suspenda activitatea din funcția pe care o dețin pe durata campaniei electorale. Nesuspendarea din funcție va duce la anularea înregistrării și excluderea candidatului respectiv din lista concurentului electoral, subliniază CEC.

De asemenea, Comisia a respins cererea de înregistrare a listei de candidați la funcția de deputat în Parlamentul R. Moldova înaintată de Partidul Politic „Noi”.

„Conform documentelor prezentate, au fost depistate neconformități la întocmirea listei de candidați. Formațiunea politică era obligată să înainteze o listă care nu este mai mică de 51 de persoane și nu mai mult de 111 de persoane. La etapa confirmării depunerii personale a documentelor, s-au prezentat doar 49 de candidați, ceea ce înseamnă a fi sub limita minimă de persoane care pot fi incluse în lista de candidați. Totodată, conform prevederilor legale, listele candidaților pentru alegerile parlamentare și locale se întocmesc respectându-se cota minimă de reprezentare de 40% pentru ambele sexe. La verificarea listei de candidați, s-a constatat că poziționarea nu corespunde formulei menționate”, precizează CEC.

Pe 28 septembrie 2025, în R. Moldova vor avea loc alegeri parlamentare.