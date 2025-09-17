Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, a respins acuzațiile lui Alex Florența, procurorul general al României, referitoare la interferența Rusiei în alegerile prezidențiale. Peskov a declarat pentru presa rusă că „Nu este așa. Să ne amintim cum Washingtonul a acuzat Rusia de amestec în alegeri, de tentative de destabilizare etc. Apoi, americanii înșiși au recunoscut că nu a fost așa. Același lucru este valabil acum și pentru România!“, scrie Biziday.

În 2018, comunitatea de informații a SUA și Raportul anchetei privind interferența Rusiei în alegerile prezidențiale din 2016 (cunoscut sub numele de Ancheta Mueller, care a durat aproape doi ani), au confirmat că Rusia a căutat în mod activ, agresiv și sistematic să se amestece în alegerile din 2016 în sprijinul lui Donald Trump. Rușii au întreprins aceste acțiuni deoarece credeau că Trump ar fi mai bun pentru interesele lor decât contracandidata sa de atunci, Hillary Clinton. În realitate, doar Donald Trump a catalogat drept „ridicole” concluziile potrivit cărora Rusia ar fi intervenit în alegerile prezidenţiale americane, potrivit sursei citate.

Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus al Afacerilor Externe, a numit acuzațiile României „nefondate și ridicole“.

Miercuri, 17 septembrie, Parchetul General l-a trimis pe Călin Georgescu în judecată, alături de Horațiu Potra și alte 20 de persoane, pentru complicitate la tentativă de lovitură de stat. Procurorul general a explicat că Georgescu „a fost beneficiarul acțiunilor de război hibrid ale Rusiei“, iar România se confruntă cu cel mai grav caz de siguranță națională din ultimii 35 de ani.