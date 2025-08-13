Încă un partid se vrea în Parlament: CEC a înregistrat cererea de înregistrare pentru alegerile din septembrie

Pe parcursul zilei de miercuri, 13 august 2025, Comisia Electorală Centrală (CEC) a recepționat o cerere de înregistrare a listei de candidați la funcția de deputat în Parlamentul R. Moldova din partea unei formațiuni politice.

Potrivit unui comunicat al CEC-ului, cererea de înregistrare a listei de 55 de candidați a fost depusă de către Partidul Politic Uniunea Centristă din Moldova.

„Conform procedurii, CEC a stabilit ordinea prealabilă de înscriere în buletinul de vot a partidului politic pentru poziția a 14-a”, se precizează în comunicat.

Comisia urmează să examineze, în decurs de 7 zile, dosarul depus privind înregistrarea sau neînregistrarea candidaților la funcția de deputat.

Perioada de depunere a documentelor pentru înregistrarea candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova se încheie pe 19 august 2025.

Campania electorală pentru alegerile parlamentare va începe pe 29 august 2025, în timp ce alegerile parlamentare propriu-zise vor ave aloc pe 28 septembrie.