Încă 30 de zile de arest preventiv pentru Plahotniuc

Vladimir Plahotniuc rămâne pentru încă 30 de zile în arest preventiv la Penitenciarul numărul 13. Decizia de prelungire a mandatului de arest în dosarul „Frauda bancară”, episodul Plahotniuc, a fost pronunțată miercuri, 21 ianuarie 2026, de magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, în absența inculpatului, care a refuzat să fie escortat în fața instanței.



Decizia va intra în vigoare de pe 23 ianuarie 2026, dată la care expiră măsura preventivă aplicată anterior. Încă trei mandate pe numele lui, din alte trei dosare aflate la faza de urmărire penală, urmează să expire în aceeași zi.

În cadrul ședinței din 20 ianuarie 2026, procurorul Alexandru Cernei a argumentat cererea de prelungire a măsurii preventive de arest prin faptul că Plahotniuc s-a eschivat de la justiție timp de șase ani, utilizând mai multe identități false, lucru care s-ar putea repeta. De asemenea, a invocat posibilitatea de influențare a martorilor acuzării care nu au fost încă audiați, patru la număr.

De cealaltă parte, apărătorul lui Plahotniuc, avocatul Lucian Rogac,a cerut respingerea demersului procurilor și dispunerea unei măsuri preventive, care nu prevede arestul.

Dosarele lui Plahotniuc

Vladimir Plahotniuc este cercetat într-un episod din dosarul „Frauda bancară”, aflat la faza de cercetare judecătorească din 2023. Plahotniuc este acuzat că ar fi beneficiat de bani sustrași în mod fraudulos din Banca de Economii, Unibank și Banca Socială, în sumă totală de 39 milioane de dolari și 3 milioane de euro.



Alte patru dosare în care este vizat acesta se află la faza de urmărire penală. Este cercetat, printre altele și pentru corupere activă, spălare de bani, escrocherie sau crearea unei organizații criminale. Plahotniuc părăsise R. Moldova în iunie 2019, după ce Partidul Democrat, controlat de el, a pierdut puterea.