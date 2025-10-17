Ilie Bolojan despre explozia din blocul din Rahova: Este foarte probabil ca cineva să fi redeschis alimentarea cu gaze. Din primele estimări, blocul nu va mai putea fi reabilitat și va trebui demolat

Premierul României, Ilie Bolojan a declarat, la Radio România Actualități, că alimentarea cu gaze la blocul din Rahova unde s-a produs o explozie, fusese oprită în urmă cu o zi și „este foarte probabil ca cineva să fi intervenit și să fi redeschis alimentarea în interiorul blocului”, citează G4Media.

Potrivit oficialului român, o echipă a operatorului de distribuție a gazelor a fost sesizată în urmă cu o zi și, după ce „au constatat că sunt probleme în interior, au oprit practic gazul”. Operatorul a fost sesizat din nou vineri dimineață, 17 octombrie, și la blocul respectiv a fost trimisă o nouă echipă.

„Este foarte probabil ca cineva să fiu intervenit și să fi redeschis alimentarea în interiorul blocului. Imediat după ce echipa a fost acolo s-a generat această explozie. În mod cert este o scăpare de gaz. Până la limita de proprietate a blocului responsabil era Distrigaz, de la limita de proprietate în interior este responsabilă asociația de proprietari. Înțeleg că scăparea de gaz era în interior”, a subliniat Bolojan.

Potrivit premierului român, din primele estimări ale Inspecției de Stat în Construcții din România, „foarte probabil acest bloc nu va mai putea fi reabilitat și va trebui demolat”.

„Dacă blocul poate fi reabilitat, există programe ale Ministerului Dezvoltării care pot veni cu sprijin. Dacă blocul nu va putea fi reabilitat și va trebui demolat, va trebui să vedem care era situația asigurărilor locuințelor din acel bloc”, a explicat el.

O explozie puternică s-a produs vineri dimineața, 17 octombrie, într-un bloc de locuințe de lângă Liceul „Dimitrie Bolintineanu”, de pe Calea Rahovei, Sectorul 5 din București. Explozia a afectat peste 400 de persoane, a precizat Ilie Bolojan, iar Guvernul României și autoritățile locale vor acorda atât ajutoare de urgență cât și sprijin pentru persoanele afectate, a menționat oficialul