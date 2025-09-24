Experți: Cum regimul de la Tiraspol menține loialitatea populației printr-un ecosistem narativ sincronizat cu Kremlinul

Regimul separatist din regiunea transnistreană, sprijinit de Moscova, a construit un mecanism propagandistic complex, care ține populația într-o stare constantă de mobilizare psihologică, cultivând sentimentul de asediu și glorificând simbolistica sovietică. O analiză Promo-LEX arată că între mai și august 2025 presa locală și liderii de la Tiraspol au împins sistematic narațiuni ce sacralizează trecutul, justifică prezența trupelor ruse și stigmatizează orice opoziție.

Cultul victoriei sovietice – baza identității

Potrivit studiului, „cultul victoriei sovietice este omniprezent și transformat în fundament ideologic al actualei conduceri transnistrene. Victoria din 1945 este revendicată ca moștenire identitară și ca dovadă a superiorității morale față de Chișinău și Occident.”

Evenimentele publice au un pronunțat caracter militarizat. Paradele, inaugurările de monumente și campaniile de comemorare sunt prezentate drept dovada continuității între „eroii de la Stalingrad” și actualii conducători.

Nota analitică relevă că: „Războiul de pe Nistru din 1992 este rescris ca un nou front împotriva fascismului, în care Chișinăul devine succesorul direct al dușmanului istoric. Astfel, memoria colectivă este remodelată pentru a întări legitimitatea regimului și a-i conferi o aură sacră”.

Prin această schemă, Rusia apare ca forță eliberatoare și protectoare, iar orice apropiere de Republica Moldova este echivalată cu „trădarea eroilor”.

Militarizarea tinerei generații

Unul dintre cele mai vizibile mecanisme de propagandă este militarizarea educației. Promo-LEX subliniază că „regimul de la Tiraspol cultivă un cult al uniformei, prin care tinerii sunt formați să asocieze patriotismul cu disciplina cazonă și cu obediența față de autorități”.

Exemplele abundă. În iunie 2025, aproape 200 de elevi au defilat la Cetatea Bender în cadrul concursului „Tânărul patriot al Transnistriei – 2025”. Copiii, îmbrăcați în uniforme de camuflaj, au repetat sloganul: „Când poporul e unit, e de neînvins.”

Nota analitică explică: „Astfel de evenimente nu sunt simple competiții sportive sau educaționale, ci ritualuri cazon-simbolice, care urmăresc să lege identitatea personală a tinerilor de loialitatea față de regim și de armata locală. Absolvirea liceelor de cadeți, spre exemplu, se transformă în ceremonii militare, unde elevilor li se conferă simbolic grade de către miniștri”.

În paralel, serviciile de securitate, în special KGB-ul transnistrean, sunt prezentate ca „scut al poporului”. „KGB-ul este garantul stabilității și al ordinii, protejând Transnistria de sabotajele și provocările externe”, afirmă constant presa regimului.

Starea de asediu perpetuu

Un element constant este cultivarea ideii că regiunea este mereu amenințată. Potrivit studiului, „propaganda regimului funcționează prin menținerea unei atmosfere de asediu, care justifică prezența trupelor ruse și suspendă nevoia de dezbatere democratică internă”.

Declarațiile oficiale sunt construite pe această schemă. În 2024, Vadim Krasnoselski afirma că „Chișinăul pregătește grupuri de sabotaj împotriva Transnistriei cu sprijinul Occidentului”. Aceste acuzații au fost preluate simultan de televiziunile din Tiraspol și de canalele ruse, amplificând percepția unei conspirații externe.

Nota analitică relevă că: „Starea de amenințare permanentă legitimează rolul militarilor ruși și al forțelor locale. Retragerea contingentului rus este prezentată ca drum sigur spre război, în timp ce prezența acestuia devine echivalentă cu pacea”.

Această logică întărește și cultul loialității: cine critică regimul este perceput ca „aliat al dușmanului”.

Mitologia „statalității” și identitatea separată

Promo-LEX observă că presa și autoritățile de la Tiraspol construiesc un narativ de „statalitate distinctă”. Potrivit notei, „OSTK din 1989 este ridicat la rang de moment fondator, iar cronologia oficială marchează anii de existență a regimului ca dovadă de legitimitate”.

În această narațiune, Republica Moldova este prezentată ca „stat eșuat, lipsit de identitate, dependent de directive externe”. În schimb, Transnistria este victimizată ca „obiect al blocadelor” și în același timp elogiată ca „partener constructiv și responsabil în negocieri”.Cultul liderului se înscrie în același registru. Nota analitică relevă: „Krasnoselski este portretizat simultan ca manager eficient, om de cultură și părinte protector al națiunii. Portretele sale publice urmăresc să consolideze imaginea unui lider indispensabil, care întruchipează însăși statalitatea transnistreană”.

Valorile tradiționale ca bastion ideologic

Un alt instrument-cheie este promovarea valorilor tradiționale, în opoziție cu „decadența occidentală”. Potrivit studiului, „temele legate de familie, religie și moralitate sunt instrumentalizate pentru a consolida identitatea distinctă și a justifica izolarea regiunii de influențele externe.”

Anul 2024 a fost declarat „Anul valorilor familiale”, iar Biserica Ortodoxă aflată sub Patriarhia Moscovei a jucat un rol central. Preoții apar constant în media locală cu mesaje de tipul: „adevăratele valori ale poporului sunt credința, familia și patriotismul.”Nota analitică explică: „Religia devine un element cheie al propagandei, folosit nu doar pentru a legitima regimul, ci și pentru a delegitima modelele occidentale. Astfel, Transnistria se autoproclamă bastion al moralei tradiționale, în opoziție cu presupusa decadență a Republicii Moldova și a Europei”.

Monopol informațional și sincronizare cu Kremlinul

Promo-LEX subliniază dimensiunea mediatică a acestui ecosistem propagandistic. „Peste 98% din conținutul TV recepționat în regiune este în limba rusă și reia fidel narațiunile Moscovei”, constată experții.

Astfel, acuzațiile despre comploturi, justificările pentru trupele ruse și retorica anti-Occident apar simultan la Tirfaaspol și la Moscova, creând o „bulevardizare” a mesajului.

Nota analitică menționează: „Această sincronizare constantă face ca mesajele să fie percepute drept legitime și universale. Lipsa accesului la surse alternative consolidează monopolul informațional și întărește bula propagandistică”.

Potrivit studiului, populația locală „percepe aceste informații ca obiective și credibile”, iar spațiul mediatic devine complet aliniat cu obiectivele Kremlinului.

Acest material a fost produs cu suportul financiar al Uniunii Europene. Conținutul acestuia reprezintă responsabilitatea exclusivă a proiectului „Consolidarea rezilienței de sus în jos și de jos în sus în Republica Moldova”, cofinanțat de Uniunea Europeană. Conținutul materialului aparține autorilor și nu reflectă în mod neapărat viziunea Uniunii Europene.