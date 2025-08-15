„Europa nu poate să-mi dicteze ce să spun”. Declarațiile lui Trump pe drum spre Alaska, unde se va vedea cu Putin

„Mergem la întâlnirea cu Putin în Alaska și cred că totul va decurge foarte bine, iar dacă nu, mă voi întoarce foarte repede acasă”. Afirmațiile au fost făcute de către Donald Trump, la bordul navei cu care a zburat spre Alaska, unde se va desfășura summitul de pace privind Ucraina. Trump a spus că dorește încetarea rapidă a focului în Ucraina și va fi „nemulțumit” dacă acest lucru nu se va întâmpla la summit.

Președintele american a făcut declarații de presă înainte de summitul de la Alaska, unde urmează să se întâlnească cu Vladimir Putin și să discute despre războiul din Ucraina.

Deși absența lui Volodimir Zelenski a stârnit temeri la Kiev și în Europa că Putin și Trump ar putea ajunge la un acord defavorabil Ucrainei, Trump a spus că atât Zelenski, cât și țările europene vor fi incluși în procesul de negociere și încheiere a păcii.

„Doresc anumite lucruri, aș dori încetarea focului. Europa nu are nicio legătură cu asta, Europa nu poate să-mi dicteze ce să spun. Dar ei vor fi incluși în acest proces de negociere, la fel ca și Zelensiy. Dar vreau să văd încetarea focului în cel mai scurt timp posibil. Nu știu dacă asta se va întâmpla astăzi. Voi fi nemulțumit dacă asta nu se va întâmpla astăzi”, a declarat el.

Președintele american Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin urmează să se întâlnească în Alaska pe 15 august, în cadrul eforturilor Washingtonului de a ajunge la un acord de pace în Ucraina.

Deși Ucraina se află în fruntea agendei, președintele Volodimir Zelenski nu a fost invitat la summit.

Cei doi lideri urmează să înceapă întâlnirea la Baza Militară Comună Americană Elmendorf-Richardson din Anchorage în jurul orei 22:00, ora R. Moldova.