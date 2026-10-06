Energocom a importat peste 82% din energia electrică achiziționată în septembrie

În luna septembrie 2026, S.A. „Energocom”, în calitate de furnizor central de energie electrică și în cadrul obligației de serviciu public, a cumpărat un volum total de 266.565 MWh de energie electrică, provenită atât din surse interne, cât și din import, a anunțat marți, 6 octombrie, compania. Astfel, prețul mediu ponderat al energiei procurate a fost de 157,42 euro/MWh.

Energia electrică produsă local a acoperit 17,12% din volumul total achiziționat în luna septembrie. Din această cantitate, aproximativ 15,42% a fost asigurată de parcurile și centralele de energie regenerabilă, iar 1,70% de CET-Nord și Termoelectrica.

Restul necesarului a fost acoperit prin importuri, care au reprezentat 82,88% din volumul total contractat.

„Din această cantitate, 74,55% a fost livrată în baza contractelor bilaterale încheiate cu furnizori și producătorii din regiune, iar 8,33% a fost procurată de pe Piața pentru Ziua Următoare (PZU) din România prin intermediul platformelor OPCOM și Bursa Română de Mărfuri.”

Compania menționează că aceste costuri de achiziție nu includ taxele și cheltuielile aferente transportului, rezervării de capacitate și altor costuri logistice.

Începând cu 1 iulie 2026, odată cu aplicarea Hotărârii privind aprobarea Regulilor pieței energiei electrice, achizițiile realizate de furnizorii cu obligații de serviciu public se desfășoară prin mecanisme concurențiale, inclusiv prin Piața organizată a contractelor bilaterale, Piața pentru Ziua Următoare și Piața Intrazilnică.

Astfel, în noile condiții de piață, Energocom achiziționează cantități mai reduse de energie în orele de zi și este axată pe procurarea energiei în orele de vârf, 07:00–11:00 și 18:00–23:00, ceea ce influențează prețul mediu ponderat de cumpărare a energiei.