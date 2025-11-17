Energbank anunță desemnarea Liliei Boico în funcția de Președintă a Comitetului de Conducere

La data de 13 noiembrie 2025, Lilia Boico a fost desemnată Președinta Comitetului de Conducere al B.C. Energbank S.A.

Cu o experiență de peste 23 ani în sectorul financiar-bancar al R. Moldova, Lilia Boico a exercitat funcția de Vicepreședintă a Comitetului de Conducere al Energbank, având în responsabilitate coordonarea unui domeniu esențial – experiența clienților. Prin activitatea sa, a susținut transformarea operațională și digitală a băncii, consolidând poziția Energbank pe piața locală.

Mesajul Președintei Lilia Boico

„Preiau conducerea Energbank cu profundă recunoștință și responsabilitate față de încrederea acordată mie și echipei noastre. Banca parcurge una dintre cele mai importante etape din evoluția sa – o etapă de transformare strategică, de modernizare digitală și de consolidare a poziției sale pe piață ca partener de încredere pentru clienți, angajați și comunitate.

Energbank are o misiune clară: să creeze cea mai bună experiență în domeniul finanțelor personale, combinând tehnologia financiară de ultimă generație cu căldura interacțiunii umane. Într-o lume în care totul se digitalizează, noi credem că inovația are valoare doar atunci când rămâne umană – când aduce claritate, simplitate și încredere în relația dintre oameni și bani.”

Direcții strategice pentru perioada următoare

Sub conducerea Liliei Boico, anul 2026, precum și următorii vor reprezenta o etapă de consolidare și dezvoltare accelerată pentru Energbank. Instituția își va intensifica implicarea în domenii strategice precum finanțarea proiectelor din energie și sustenabilitate, sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii, precum și susținerea inițiativelor de inovare locală.

Energbank va continua să urmărească un echilibru responsabil între stabilitatea financiară și progresul tehnologic, menținând în centrul activității sale interesul clientului. Angajamentul instituției rămâne acela de a consolida o bancă modernă, transparentă și de încredere, orientată către rezultate sustenabile și dezvoltare pe termen lung.

Despre Energbank

B.C. Energbank S.A. activează pe piața bancară a Republicii Moldova din anul 1997. De-a lungul anilor, banca și-a dezvoltat rețeaua teritorială și portofoliul de servicii pentru persoane fizice și juridice, consolidându-și rolul în sectorul financiar național.



Energbank face parte din Iute Group, un grup financiar european specializat în tehnologii moderne de creditare și servicii financiare digitale.

Despre Iute Group

Iute Group este un grup financiar european fondat în 2008 și activ în 4 țări din Europa de Sud-Est. Grupul deservește peste 265 000 de clienți activi prin servicii financiare digitale și tehnologii moderne de creditare, având o infrastructură operațională avansată și standarde stricte de guvernanță corporativă. În calitate de membră a grupului, Energbank beneficiază de expertiză internațională, suport tehnologic și acces la practici moderne de management și dezvoltare financiară.