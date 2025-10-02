Energbank susține ideile tale. De la cele mici la cele mari

Orice proiect pornește de la o idee. Poate fi o renovare, o investiție personală sau un pas important pentru familie. Pentru ca aceste planuri să devină realitate, ai nevoie de stabilitate financiară și de o soluție transparentă.

Creditul de consum Energbank îți oferă exact acest sprijin: dobândă fixă 9,40% și DAE 9,82%, astfel încât să ai siguranța unor costuri clare și previzibile. De exemplu, pentru un credit de 100 000 MDL contractat pe o perioadă de 24 de luni, rata lunară este de 4 587 MDL, iar suma totală de rambursat ajunge la 110 064,88 MDL. Energbank atenționează privind responsabilitatea rambursării creditului.

Această claritate îți permite să privești planurile tale cu seriozitate și încredere. Fără grija fluctuațiilor de dobândă, poți să-ți concentrezi energia pe deciziile care contează.

Pentru că dezvoltarea înseamnă pași calculați, bine planificați, iar primul pas poate fi simplu: depune cererea online chiar acum și transformă-ți ideile în realitate: https://www.energbank.com/ro/page/credit-de-consum-fara-gaj-cu-gaj

Energbank – Energia ta ne inspiră.