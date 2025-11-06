Președintele Comisiei Dumei de Stat pentru intervenția străină, Vasili Piskarev, a acuzat „agenții străini” că intenționează să se amestece în alegerile din 2026. Potrivit acestuia, tema „sabotajului” la viitoarele alegeri pentru Duma de Stat a devenit „un punct obligatoriu pe agenda diverselor adunări ale cercurilor emigrante anti-ruse”, scrie Novaia Gazeta Europe.

„Comisia a constatat că la acțiunile tradiționale de discreditare a listelor electorale ale partidului „Rusia Unită” s-a adăugat recent o nouă inițiativă: se planifică o campanie de amploare împotriva candidaților din rândul participanților la operațiunea specială militară. Punerea în aplicare a acestei strategii revine în principal agenților străini”, a declarat Piskarev.

Potrivit lui, această „strategie” a fost consacrată în rezoluția conferinței de la Bruxelles, care a avut loc săptămâna trecută. Planurile de „discreditare” a candidaților care s-au întors din războiul din Ucraina „sunt deja în plină desfășurare”.

„Este evident că, introducând un nou subiect în lupta cu țara pe care au părăsit-o, renegații adunați la Bruxelles speră să câștige competiția pentru finanțarea redusă a curatorilor occidentali, care au devenit mai selectivi. Doar cei mai josnici și inventivi în denigrarea țării natale vor primi sprijin”, a concluzionat Piskarev.

Anterior, Novaia Gazeta Europe a scris că, în ajunul alegerilor pentru Duma de Stat, Kremlinul se pregătește să înlocuiască guvernatorii nepopulari pentru a reduce nemulțumirea rușilor.