DOC 12 judecători, inclusiv președintele CSM, au primit grade de calificare. Demersurile, adoptate în ședința Consiliului

Doisprezece judecători, printre care președintele Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), Sergiu Caraman, precum și alți membri ai Consiliului, au fost desemnați pentru acordarea gradelor de calificare. Decizia a fost adoptată în cadrul ședinței CSM din 30 septembrie.

„Vreau să menționez că toți judecătorii corespund condițiilor Regulamentului cu privire la conferirea gradelor de calificare. Întrunesc termenul pentru acordarea gradelor, au susținut evaluarea performanțelor cu calificativul „foarte bine” și nu au fost supuși răspunderii disciplinare. De asemenea, nu au fost suspendați în baza articolului 24 alin. 1 lit. a. Propun să admitem demersurile cu acordarea gradelor așa cum au fost propuse inițial (…)”, a declarat membra CSM, Natalia Bondarenco.

Membrii CSM Sergiu Caraman, Livia Mitrofan și Ioana Chironeț s-au abținut de la exprimarea votului în legătură cu demersurile în care erau vizați. Totodată, Lucia Popescu s-a abținut de la vot într-un caz separat, invocând faptul că este căsătorită cu judecătorul Adrian Cerbu.

„Totodată, vă informez că sunt coleg cu unii membri ai CSM acre sunt pe listă, inclusiv cu judecătorul Adrian Cerbu și judecătoarea Romina Țurcan la instanța de unde provin, dar alte relații decât cele de serviciu nu ne leagă, de aceea o să particip la examinarea acestui subiect în raport cu aceștia”, a precizat președintele CSM, Sergiu Caraman.

Magistratele Judecătoriei Chițșinău Ioana Chironeț și Maria Frunze au primit gradul de calificare patru, iar judecătoarea Livia Mitrofan – gradul cinci.

Sergiu Caraman este judecător din anul 2012. A activat la Soroca, iar din 2018 a fost judecător la Criuleni. Anterior a activat în cadrul Ministerului Afacerilor Interne și a Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției, actualul Centrul Național Anticorupție. Sergiu Caraman a deținut și interimatul funcției de președinte al CSM. Caraman a promovat evaluarea Comisiei Pre-Vetting pe 29 decembrie 2022.

Eugeniu Beșelea activează în sistemul judecătoresc din martie 2017. Pe 15 martie 2017 a fost numit în funcția de magistrat la Judecătoria Chișinău pentru un termen de cinci ani. Patru ani mai târziu este transferat de la sediul Buiucani la sediul Centru al Judecătoriei Chișinău, iar în octombrie 2023 a fost numit în funcția de judecător până la atingerea plafonului de vârstă, potrivit magistrat.md.

Judecătoarea Curții de Apel Sud, Natalia Bondarenco activează în sistem din anul 2000. În iulie 2007 a fost numită prin transfer în funcția de judecător la Curtea de Apel Cahul. În aprilie 2025 a fost detașată pentru exercitarea funcției de membră a CSM. Magistrata a promovat evaluarea externă.

Judecătoarea Livia Mitrofan a fost președinta interimară a Judecătoriei Chișinău. Ea a fost detașată în calitate de membră a CSM, în calitate de membru supleant, ales în cadrul Adunării Generale a Judecătorilor. Livia Mitrofan este judecătoare din 2017, când a fost numită în funcția de judecător la Judecătoria Chișinău, pe un termen de cinci ani. Pe 25 octombrie 2022, Comisia independentă de evaluare a integrității candidaților la funcția de membru în organele de autoadministrare ale judecătorilor și procurorilor stabilea că Mitrofan corespunde criteriilor de integritate etică și financiară și, astfel, a promovat evaluarea.



După ce Evghenia Guțul, acolita fugarului penal Ilan Șor, a fost condamnată la șapte ani de închisoare, magistrata, alături de judecătoarea Ana Cucerescu, au fost amenințate, cu scopul de a o constrânge să acționeze împotriva legii și propriei conștiințe.

Potrivit Regulamentului cu privire la acordarea gradelor de calificare judecătorilor a CSM, gradele de calificare sunt acordate judecătorilor de către Consiliul Superior al Magistraturii. Acestea au un „caracter onorific şi reflectă aprecierea rezultatelor activităţii, a calităţii actelor de justiţie adoptate, a nivelului de profesionalism şi de comportament a judecătorului”.