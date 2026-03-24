DECLARAȚIE Mai multe organizații de media condamnă campaniile de hărțuire a presei în mediul online și solicită organelor de drept „să sancționeze autorii amenințărilor la adresa jurnalistei TV8 Viorica Tătaru”

Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI), alături de alte șapte organizații cosemnatare, printre care Asociația „Media-Guard”, parteneră cu Ziarul de Gardă, condamnă „ferm” acțiunile de hărțuire, intimidare și denigrare îndreptate împotriva reprezentanților mass-mediei în mediul online și atrage atenția că astfel de practici nu trebuie tolerate într-un stat de drept. O declarație în acest sens a fost publicată marți, 24 martie.

Astfel, CJI îndeamnă toți jurnaliștii și instituțiile media vizate de astfel de „campanii ostile” să utilizeze mijloacele legale disponibile pentru a obține recunoașterea și remedierea prejudiciilor suferite. „Încurajăm presa prejudiciată să acționeze în Justiție autorii atacurilor pentru a fi restabilită în drepturi”, subliniază CJI.

„Exprimăm profunda îngrijorare în legătură cu campania de intimidare desfășurată împotriva jurnalistei TV8 Viorica Tătaru, manifestată prin injurii, etichetări jignitoare, amenințări și alte forme de atac verbal propagate prin intermediul rețelei sociale Facebook și al aplicației de mesagerie Telegram. Aceste mesaje au fost transmise de pe conturi aparținând unor persoane identificate și neidentificate, precum și de pe profiluri care prezintă indiciile utilizării coordonate a unor conturi false sau automate. Jurnalista a devenit ținta campaniei de denigrare în contextul reflectării unui flashmob desfășurat la 21 martie, în memoria Liudmilei Vartic.

Subliniem că, într-o societate democratică, dezacordul față de activitatea jurnalistică nu poate justifica, sub nicio formă, recurgerea la amenințări, injurii, calomnii sau alte acte de hărțuire.

Reamintim că legislația R. Moldova garantează libertatea de exprimare, apără onoarea, demnitatea și siguranța jurnaliștilor. Acțiunile de intimidare, amenințare, defăimare și răspândire de informații false la adresa jurnaliștilor constituie abateri grave, ce trebuie sancționate ferm și prompt de autorități”, se mai spune în declarație.

Conform declarației, lipsa unor „măsuri eficiente și rapide de contracarare generează starea de impunitate și încurajează perpetuarea acestor practici distructive pentru o societate democratică”.

Centrul pentru Jurnalism Independent

Organizații care s-au alăturat declarației: