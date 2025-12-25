De Crăciun, demnitarii R. Moldova au felicitat cetățenii și le-au urat să fie „mai buni, mai empatici și mai uniți”

Creștinii marchează joi, 25 decembrie, Crăciunul sau Nașterea lui Iisus Hristos pe stil nou. În ajun de sărbătoare, șefa statului, președintele Parlamentului, premierul și miniștrii au venit cu o urare pentru moldoveni.

Președinta Maia Sandu a împodobit și a inaugurat bradul de Crăciun de la Președinție împreună cu mai mulți copii. Șefa statului le-a urat tuturor cetățenilor „Crăciun fericit”.

Președintele Parlamentului, Igor Grosu a urat tuturor moldovenilor ca acest Crăciun „să îi ghideze și să îi facă mai buni, mai empatici și mai uniți”.

„Oriunde vă găsește această sărbătoare magică, vă invit să fim recunoscători pentru viață, pentru sănătate și pentru oamenii dragi de lângă noi. Crăciunul este acea perioadă a anului când avem frumoasă ocazie să creăm amintiri de neuitat, împreună cu familiile noastre și cu cei pe care îi iubim și îi avem alături. Este perioada în care ne amintim că a face pe cineva fericit e atât de simplu”, a spus Grosu.

Totodată, prim-ministrul Alexandru Munteanu, alături de cabinetul de miniștri le-au urat cetățenilor ca sărbătorile de iarnă să fie fericite alături de cei dragi, „cu pace, speranță și încredere în viitor”.