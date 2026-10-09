Cursuri gratuite de limba română, pentru copiii originari din R. Moldova care locuiesc peste hotare

Copiii cu vârsta între 10 și 18 ani, originari din R. Moldova, care locuiesc peste hotare și își doresc să învețe limba română, vor putea beneficia de cursuri gratuite de limba română, anunță Ministerul Educației și Cercetării (MEC). Lecțiile se vor desfășura online, cu sprijinul profesorilor din R. Moldova.

„Prin acest program ne dorim să îi ajutăm pe copiii din diaspora să descopere limba română, să cunoască mai bine cultura și tradițiile țării de origine a familiilor lor și să păstreze o legătură strânsă cu Republica Moldova”, se arată într-un comunicat al MECdin 9 octombrie.

Participanții vor fi repartizați în grupe în funcție de vârstă și nivelul de cunoaștere a limbii române, iar orarul va fi stabilit ținând cont de disponibilitatea acestora.

Înscrierea este gratuită și se face online, prin completarea formularului: https://forms.gle/cGar6MUtuMdNb2t1A

Termenul-limită pentru înscriere este 25 octombrie 2026.

Cursurile sunt lansate de Ministerul Educației și Cercetării, în colaborare cu Biroul relații cu diaspora.