Consiliul de Securitate al ONU va organiza o reuniune de urgență pentru a discuta incursiunea dronelor ruse în Polonia

Consiliul de Securitate al ONU va organiza astăzi, 12 septembrie, o reuniune de urgență pentru a discuta incidentul din spațiul aerian polonez, unde 19 drone ruse au fost doborâte, relatează Reuters. Președintele polonez a numit-o o încercare a Rusiei de a testa reacția Varșoviei și a NATO

Aviația poloneză, cu asistența forțelor NATO, a doborât 19 drone care au zburat pe teritoriul polonez – aceasta este prima dată de la invazia Rusiei în Ucraina când alianța nord-atlantică își folosește forțele armate.

Ministerul rus al Apărării a declarat că nu există ținte planificate pentru distrugere în Polonia. După aceea, Moscova a declarat că nu va mai comenta pe această temă.

Comandantul Suprem al Forțelor Aliate din Europa al NATO, generalul Alexus Grynkevich, a declarat că nu se știe încă dacă pătrunderea dronelor a fost o operațiune deliberată.

Anterior, Letonia a anunțat că va închide spațiul aerian de la granița sa estică cu Belarus și Rusia, a declarat Andris Spruds, ministrul Apărării al țării. Restricțiile vor fi în vigoare până pe 18 septembrie, cu posibilitatea de prelungire, și la o altitudine de până la 6 km. „Orice altitudine mai mare nu este afectată. Dacă cineva urcă mai sus, acest trafic aerian va continua. Amenințarea este reprezentată de sistemele fără pilot care operează la altitudini mai mici”, a explicat Spruds. Cu puțin timp înainte, Polonia a anunțat și ea închiderea spațiului aerian în estul țării – în apropierea graniței cu Ucraina și Belarus.

Potrivit ministrului Apărării leton, o astfel de măsură va extinde capacitățile de testare a sistemelor de supraveghere a spațiului aerian, de modelare și contracarare a operațiunilor cu drone, precum și de desfășurare și antrenare a unor unități mobile de luptă suplimentare. Restricțiile de zbor au fost discutate cu o zi înainte la o reuniune a Consiliului Național de Securitate al țării, a declarat prim-ministra letonă, Evika Silin. „Evenimentele din Polonia ne-au șocat”, a remarcat ea, adăugând că restricțiile sunt introduse doar în zona de frontieră, așa că „avioanele airBaltic vor zbura, nu este nimic de care să vă faceți griji”.

Cu puțin timp înainte, Polonia a anunțat închiderea spațiului aerian în estul țării – în apropierea graniței cu Ucraina și Belarus. Restricțiile de zbor vor fi în vigoare până pe 9 decembrie inclusiv, a relatat Agenția Poloneză pentru Servicii de Navigație Aeriană. Decizia a fost luată la cererea Comandamentului Operațional al Forțelor Armate „din motive de securitate națională”. Conform sursei citate, se va face o excepție pentru aeronavele cu pilot, ale căror zboruri vor fi aprobate în prealabil. Măsura nu va afecta, de asemenea, zborurile aviației de stat, ambulanțele și alte servicii.