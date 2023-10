Consolidarea capacităților specialiștilor în sănătate publică în Europa Centrală și de Sud-Est: Curs internațional

Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova Vă invită la inaugurarea Cursului de consolidare a capacităților specialiștilor din domeniul sănătății privind detectarea timpurie și răspunsul la urgențele în sănătate publică în Europa Centrală și de Sud-Est (Healthcare Professional’s Capacity-building Course on Early Detection and Response to Public Health Emergencies in the Central and South-Eastern Europe).

Evenimentul se va desfășura în data de 17 octombrie 2023, începând cu ora 09:00, în Sala de conferințe nr. 205, Blocul didactic central (bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 165).

La inaugurarea cursului va participa ministra sănătății Ala Nemerenco și reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene, profesorul Alessandro Marcello, șef al Laboratorului de Virusologie din cadrul Centrului Internațional pentru Inginerie Genetică și Biotehnologie din Trieste, Italia, rectorul USMF „Nicolae Testemițanu” Emil Ceban, prorectorul pentru activitate de cercetare al Universității Stanislav Groppa și alți invitați.

Cursul se va desfășura pe parcursul a două zile (17 și 18 octombrie) și va reuni experți în domeniul sănătății din Europa Centrală și de Sud-Est, care vor aborda subiecte privind: pandemiile și urgențele în sănătate publică, progresele științifice și tehnologice în domeniu, politici de sănătate publică și managementul acestora, finanțare și biosecuritate.

În cadrul evenimentului, participanții vor efectua și exerciții practice, pentru a-și dezvolta abilitățile în coordonarea și comunicarea în situații de criză. Acest exercițiu de simulare este conceput pentru a reproduce anumite etape ale unei operațiuni de răspuns la apariția unei boli de origine necunoscută. Scopul principal este de a antrena și a testa abilitățile echipelor în situații de urgență, în special în cazul unor epidemii neidentificate.

Cursul este organizat în parteneriat cu Centrul Internațional pentru Inginerie Genetică și Biotehnologie (International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology – ICGEB) și este finanțat de Inițiativa Europeană Centrală (Central European Initiative – CEI), inclusiv cu contribuția Organizației Națiunilor Unite și a Organizației Mondiale a Sănătății.

Mai multe detalii găsiți în Program.

Textul a fost formulat de compania care a plasat articolul. Redacția ZdG nu poartă răspundere pentru conținutul materialului.