Comisia Europeană: Ucraina s-a angajat să adere la UE, dar ar trebui să facă mai mult în ceea ce privește statul de drept

Ucraina demonstrează un „angajament remarcabil” față de aderarea la UE, dar trebuie să inverseze recentele tendințe negative în lupta împotriva corupției și să accelereze reformele statului de drept, a declarat Comisia Europeană, scrie Reuters.

Ucraina a depus cererea de aderare la UE la câteva zile după ce Rusia a lansat invazia sa la scară largă în februarie 2022. Aceasta a făcut eforturi pentru a face progrese în ceea ce privește candidatura sa, în ciuda provocărilor reprezentate de războiul Rusiei și de blocarea de către Kiev a unui stat membru al UE, Ungaria, de a trece oficial la următoarea fază a negocierilor.

Textul, parte a unui raport privind extinderea UE care urmează să fie adoptat marți, arată că „în ciuda circumstanțelor foarte dificile în care se află țara din cauza războiului de agresiune al Rusiei, Ucraina a continuat să demonstreze un angajament remarcabil față de calea aderării la UE în ultimul an”.

Deși a lăudat Ucraina pentru lansarea proceselor de reformă, Comisia Europeană a afirmat, de asemenea, că Kievul trebuie să facă mai multe progrese în ceea ce privește independența sistemului judiciar, combaterea criminalității organizate și respectarea societății civile.

Oficialii europeni și-au exprimat anterior îngrijorarea cu privire la măsurile luate în iulie pentru a stabili un control mai mare din partea procurorului general al Ucrainei, o persoană numită politic, asupra biroului anticorupție al țării și a unei unități specializate de urmărire penală.

Rarele proteste din timpul războiului au determinat conducerea Ucrainei să schimbe rapid cursul, dar episodul a atras atenția susținătorilor Ucrainei de la Bruxelles și din capitalele UE.

„Tendințele negative recente, inclusiv o presiune tot mai mare asupra agențiilor specializate anticorupție și a societății civile, trebuie inversate în mod decisiv”, a precizat Comisia în proiectul de text.

Aderarea la UE necesită sprijinul unanim al tuturor membrilor blocului comunitar.

Deși aproape toate guvernele UE susțin public aspirațiile Ucrainei față de UE, nu există planuri ca țara să adere la blocul comunitar în termen scurt, iar mulți diplomați recunosc că aderarea Ucrainei s-ar confrunta cu obstacole semnificative.

Guvernul ucrainean a semnalat UE că intenționează să finalizeze negocierile de aderare până la sfârșitul anului 2028. Comisia a declarat că acest lucru ar necesita o intensificare a acțiunii Kievului.

„Comisia este hotărâtă să sprijine acest obiectiv ambițios, dar consideră că, pentru a-l îndeplini, este necesară o accelerare a ritmului reformelor, în special în ceea ce privește elementele fundamentale, în special statul de drept”, a precizat aceasta.

În proiectul de raport, Comisia a sugerat, de asemenea, ca standardele democratice să fie mai bine protejate în viitoarele runde de extindere.