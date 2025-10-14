Comisia Europeană a propus extinderea „zidului anti-drone” – Reuters

Comisia Europeană (CE) a propus extinderea inițiativei privind „zidul anti-drone” pe flancul estic al Europei, pentru a proteja întregul continent, au declarat marți, 14 octombrie, pentru Reuters trei oficiali europeni, sub protecția anonimatului.

Propunerea, cu o abordare mai largă, va fi inclusă în „foaia de parcurs pentru pregătirea apărării”, care urmează să fie prezentată joi de către Comisie, brațul executiv al Uniunii Europene.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a lansat ideea unui „zid anti-drone” luna trecută, după ce aproximativ 20 de drone rusești au pătruns în spațiul aerian al Poloniei, stat membru UE și NATO.

Oficiali ai Comisiei au explicat că obiectivul inițiativei este de a preveni viitoare incursiuni prin dezvoltarea unei rețele de senzori, sisteme de bruiaj electronic și armament, de la statele baltice până la Marea Neagră, notează sursa citată.

Deși țările din Europa de Est au salutat propunerea, state din sudul și vestul continentului au criticat planul, considerând că acesta ignoră amenințările cu drone din regiunile lor.

Comisarul european pentru apărare, Andrius Kubilius, a sugerat marți că proiectul este în curs de realizare, utilizând atât denumirea veche, cât și pe cea nouă, în cadrul unui discurs susținut la o conferință pe teme de apărare desfășurată la Bruxelles.

„Propunem zidul european de drone… de fapt Inițiativa Europeană pentru Apărarea împotriva Dronelor, o rețea anti-drone care să protejeze toată Europa, alături de alte proiecte strategice în domeniul apărării,” a declarat Kubilius.