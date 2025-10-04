Cititorul de gardă „Așa e la noi: persoanele de răspundere fug de… răspundere”

Locatari de pe strada Bujorilor din orașul Codru, municipiul Chișinău, sunt indignați că în vecinătatea lor, în urma unor tranzacții pe care ei le consideră dubioase, ar putea să apară un bloc cu mai multe locuințe, înălțat pe fundamentul unei construcții mai vechi, nefinisate, dar „date în exploatare” și vândute actualilor proprietari, chiar dacă, în această zonă rezidențială cu regim urbanistic R1, R2 pot fi construite imobile unifamiliale, nu și multifamiliale.

Într-o plângere privind procedura ilegală de dare în exploatare a unui imobil în orașul Codru, municipiul Chișinău, vecinii construcției respective solicită investigarea unor acțiuni care, din informația pe care o dețin aceștia, constituie o încălcare gravă a legislației în vigoare privind darea în exploatare a construcțiilor.

„Este vorba despre o construcție situată în municipiul Chișinău, orașul Codru, strada Bujorilor, 45, dată în exploatare, deși aceasta nu corespunde și nu a corespuns vreodată criteriilor tehnice și legale pentru autorizare”, se spune în plângerea semnată de Dumitru Țurcanu, precizându-se că respectiva construcție nefinisată „a fost dată în exploatare” în lipsa racordării la utilități conform normelor sanitare și de construcții: fără conexiune la apă, canalizare și gaz, dar și cu abateri de la proiect. „Considerăm că suntem prejudiciați din cauza că nu a fost respectată cel puțin distanța minimă, de 3 metri, până la hotarul gospodăriei noastre, precum și pentru că nu au fost și nu sunt respectate standardele de siguranță în construcții”, spune Dumitru Țurcanu.

Potrivit plângerilor depuse în mai multe instanțe, inclusiv la ZdG, procedura ilegală de dare în exploatare a fost admisă pentru a putea ocoli verificările tehnice, distanța de la hotar cu vecinii, criteriile de siguranță și standardele obligatorii. Totodată, această procedură a permis emiterea documentelor finale în lipsa conformității construcției cu proiectul aprobat.



Dumitru Țurcanu mai spune că procedura ilegală de înregistrare a bunului imobil în stare nefinisată a permis, în final, eliberarea autorizatiei de reconstrucție pentru a evita și camufla forma corectă de autorizație de construcție, așa cum prevede legea. În aceste condiții, autorii plângerii solicită:

1. Inițierea unei anchete privind legalitatea procedurii de dare în exploatare a imobilului menționat;

2. Verificarea implicării funcționarilor publici și a reprezentanților companiei de construcții;

3. Aplicarea măsurilor prevăzute de lege în cazul constatării unor fapte de corupție, abuz în serviciu sau fals în acte.

Ce spun autoritățile?

ZdG l-a contactat pe primarul orașului Codru, Stelian Manic. Acesta ne-a spus că, personal, cunoaște problema. „Au fost pe aici și de la CNA, și de la Procuratură, au reușit să ridice multă lume în picioare”, a punctat primarul, după care a recunoscut că sunt anumite abateri, pe care arhitectul le-ar cunoaște mai bine.

L-am întrebat pe primar cum poate fi remediată situația, astfel încât să nu existe prilejuri de conflicte în prezent și pe viitor. „Noi analizăm proiectul și oferim autorizarea. Asta am făcut și de această dată”, ne-a spus primarul.

Arhitectul Primăriei Codru, Nicolae Melnic, afirmă că pe adresa respectivă „e o reconstrucție a unei case individuale de locuit, care va fi cu 2 etaje mai înaltă”. Întrebat cum poate fi soluționată situația în care vecinii se consideră prejudiciați în urma înălțării acestei case, arhitectul a sugerat să-i întrebăm pe cei nemulțumiți, argumentând că a primit toate actele și documentele de proiect, inclusiv raportul de expertiză tehnică.

Pe 16 septembrie, Dumitru Țurcanu a solicitat în scris primarului orașului Codru să efectueze, împreună cu arhitectul, o vizită pe șantierul de pe strada Bujorilor, 45, pentru a verifica dacă reconstrucția casei amplasate pe terenul respectiv se realizează conform autorizației de construcție eliberate de Primăria orașului Codru, pentru a se asigura că lucrările se desfășoară în conformitate cu proiectul autorizat și cu respectarea normelor legale și urbanistice. Deocamdată, vizita nu a avut loc. „Așa e la noi: persoanele de răspundere fug de… răspundere”, spune Dumitru Țurcanu.

ZdG a solicitat o explicație cu privire la acest subiect de la Maria Pâslaruc, juristă la ONG-ul „Primăria mea”. Jurista ne-a spus că în legislație nu mai există noțiunea de „autorizație de reconstrucție”. Avem doar autorizații de construcție. „Aceste aspecte ar trebui verificate în mod special: ce fel de autorizație a fost eliberată și în ce scop. În dependență de asta, putem constata dacă această autorizație e compatibilă cu prevederile R1 sau R2. Deocamdată, până la clarificarea situației, petiționarii pot cere în scris de la primărie suspendarea lucrărilor de construcție, iar autoritatea publică locală e obligată să satisfacă această cerere. Dacă primăria refuză să ofere actele solicitate, cetățenii pot apela în instanța de judecată”, ne-a spus Maria Pâslaruc.







