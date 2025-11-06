CEC a stabilit cuantumul lunar al alocațiilor pentru partidele politice, conform rezultatelor la alegerile parlamentare din 28 septembrie

Comisia Electorală Centrală (CEC) a stabilit cuantumul lunar al alocațiilor de la bugetul de stat destinate partidelor politice, pentru lunile noiembrie și decembrie 2025, conform performanțelor obținute la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Anunțul a fost făcut în urma ședinței din 6 noiembrie.

Astfel, CEC a stabilit și aprobat cuantumul alocației pentru două luni pentru fiecare vot valabil exprimat acordat partidelor politice și blocurilor electorale în cadrul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025 în mărime de 0,9988429 lei.

De asemenea, CEC a stabilit și a aprobat cuantumul alocațiilor pentru lunile noiembrie și decembrie 2025 pentru fiecare femeie aleasă efectiv în cadrul alegerilor în mărime de 10 498 de lei.

Pentru fiecare tânăr ales efectiv în cadrul scrutinului parlamentar, mărimea alocației pentru lunile noiembrie și decembrie 2025 este de 21 580 de lei.

Totodată, prin derogare, plata alocaților de la bugetul de stat pentru cele două luni a fost suspendată pentru:

Partidul Politic Partidul pentru Viitorul Moldovei;

Partidul Politic „Partidul Acțiunii Comune – Congresul Civic”;

Partidul Național Liberal;

Partidul Politic Partidul Reîntregirii Naționale „ACASĂ”;

Partidul Politic „Democrația Acasă”.

Suspendarea alocațiilor vine în urma unei hotărâri anterioare a Comisiei prin care formațiunile au fost lipsite de alocații de la bugetul de stat pentru anumite perioade.