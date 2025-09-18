Cazul copilului care ar fi primit un tratament greșit, prescris de un medic pediatru, ajuns la spital cu intoxicație severă cu un medicament. Ministerul Sănătății explică DE CE medicul nu poate fi sancționat

Ministerul Sănătății afirmă că după demisia medicului acuzat că ar fi prescris un tratament greșit unui copil de 7 ani, nu pot fi aplicate sancțiuni disciplinare. Într-un răspuns pentru ZdG, instituția afirmă că în acest caz „poate interveni răspunderea civilă sau penală dacă se dovedește prejudiciul adus pacientului”.

ZdG a scris la 30 august curent despre cazul unei copile de 7 ani din raionul Hîncești, care a fost internată de urgență în secția de reanimare în urma unei intoxicații severe cu un medicament. Potrivit părinților, un medic pediatru din cadrul Centrului de Sănătate din Hîncești i-ar fi prescris o doză mult mai mare decât cea permisă pentru vârsta și greutatea acesteia.

În prezent, fata face tratament la o clinică privată, însă mama susține că analizele indică în continuare un proces inflamator în organism. Familia a depus o plângere la poliție și cere să i se facă dreptate. Cazul se află la secția urmărire penală și este în curs de documentare și instrumentare, urmând ca organele de urmărire penală să se pronunțe oficial.

Medicul pediatru acuzat că a greșit tratamentul și-a dat demisia după acest caz, iar Ministerul Sănătății (MS), într-un răspuns la plângerea depusă de mama fetei a indicat că „urmare a eliberării din funcție, discuțiile suplimentare cu aceasta (medicul pediatru) nu au fost posibile”.



Într-un răspuns suplimentar, MS anunță că după demisia medicului, nu pot fi aplicate sancțiuni disciplinare, însă poate interveni răspunderea civilă sau penală dacă se dovedește prejudiciul adus pacientului.

Ministerul precizează că sancțiunile disciplinare se pot aplica doar angajaților aflați în continuare în raporturi de muncă, iar după încetarea contractului medicului Elizaveta Pancișina, nu există temei legal pentru sancționarea sa disciplinară.

„Totodată, indiferent de faptul demisiei medicului, în cazul în care pacientului i-au fost aduse careva prejudicii, în baza deciziilor instanţelor de judecată, poate interveni răspunderea civilă sau penală, după caz”.

„La moment, acest medic se poate angaja în cadrul altor instituții medicale, fără careva evaluări”, se mai arată în răspunsul Ministerului Sănătății.

De asemenea, Ministerul precizează că potrivit legii privind exercitarea profesiunii de medic, nu poate profesa: