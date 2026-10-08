Avere nejustificată, constatată la o ex-angajată a SFS

Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a constatat încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale în privința unei ex-angajate a Serviciului Fiscal de Stat (SFS). Mai exact, a fost depistată deținerea averii cu caracter nejustificat în mărime de aproximativ 458 400 de lei.

Diferență a fost constatată între averea dobândită, veniturile obținute și cheltuielile realizate pe parcursul anilor 2020 și 2021.

„În baza actului de constatare, cauza va fi transmisă în instanța de judecată competentă spre examinare, în vederea dispunerii confiscării averii nejustificate. Din momentul în care actul de constatare va rămâne definitiv, persoana vizată va fi decăzută din dreptul de a exercita anumite funcții pe o perioadă de 3 ani, fiind înscrisă în Registrul de stat al persoanelor care au interdicție de a ocupa funcții prevăzute de Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale”, a precizat ANI.

Cofnrom procesului verbal de inițiere, fosta ofițeră vizată este Natalia Golban. Am încercat să obținem datele ei de contact, pentru a-i oferi dreptul la replică, de la SFS, însă fără succes.

În explicațiile oferite în cadrul controlului, Natalia Golban a invocat obținerea unor împrumuturi de la rude apropiate aflate peste hotare și a anexat două pretinse contracte de împrumut, încheiate în august 2020, în valoare totală de 340 000 de lei. De asemenea, aceasta a numit drept o altă sursă a averii nejustificate vânzarea unui automobil.