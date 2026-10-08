Avaria din Scuarul Catedralei, confirmată: SA Termoelectrica a reparat conducta după zile de conflict cu Primăria

Avaria din Scuarul Catedralei a fost confirmată. SA Termoelectrica a scos la suprafață conducta deteriorată, iar reparația a fost finalizată după mai multe zile de conflicte între întreprindere și Primăria Chișinău. Lucrările de reparație s-au desfășurat pe parcursul nopții de 8 octombrie, iar pavajul va fi restaurat în aceeași zi, a anunțat SA Termoelectrica.

Potrivit informațiilor, conducta scoasă la suprafață prezintă coroziune avansată și perforații, confirmând avaria și necesitatea intervenția întreprinderii.

„Echipele SA «Termoelectrica» au lucrat și pe timpul nopții pentru a demonta porțiunea deteriorată a conductei și a finaliza reparația. În continuare, sunt restabilite suprafețele afectate, iar refacerea pavajului va fi încheiată astăzi, astfel încât zona să poată fi utilizată din nou în condiții normale”, a precizat întreprinderea.

Directorul SA Termoelectrica, Iurie Razlovan, a precizat că rețeaua afectată alimentează inclusiv Spitalul de Urgență, școli și grădinițe.

Pe 1 octomrbie, un conflict a izbucnit între Primăria Chișinău și Termoelectrica după o intervenție a întreprinderii în Scuarul Catedralei. Ion Ceban susține că lucrările ar fi fost efectuate „fără autorizație de la Primărie” și anunță că va sesiza Procuratura, în timp ce Termoelectrica afirmă că municipalitatea ar fi împiedicat remedierea unei avarii care trebuie înlăturată înainte de începerea sezonului de încălzire. Întreprinderea a sesizat, la rândul său, instituțiile de drept.

Pe 6 octombrie, primarul capitalei, Ion Ceban, împreună cu viceprimari și mai mulți consilieri au organizat un protest în Scuarul Catedralei, unde a intervenit și oamenii legii.

A doua zi, autospecialele „Termoelectrica” au intrat în scuar cu ajutorul Poliției, care a format un cordon pentru a permite accesul. Între polițiști și viceprimarul Victor Pruteanu au avut loc îmbrânceli, acesta acuzând oamenii legii și întreprinderea că încalcă legea. În pofida protestelor Primăriei, întreprinderea a început săpăturile.

„Nu a existat nicio avarie, nicio scurgere și nicio urgență. Este o țeavă de rezervă care era planificată pentru a fi reparată conform unui grafic intern pe care îl au. Dar au refuzat categoric să prezinte actele necesare, să se conformeze legii, așa ca toate instituțiile, și au intervenit special pentru a crea un precedent. Să fie foarte clar: această țeavă nu este folosită”, a scris Ceban.

Pe de altă parte, Iurie Razlovan susține că a făcut toate demersurile necesare către Primărie, în care a explicat necesitatea intervenției. Astfel, SA Termoelectrica a făcut publice opt documente prin care confirmă respectarea procedurii legale de notificare în cazul avariei din Scuarul Catedralei.

„Am ales o abordare constructivă: să explicăm, să documentăm și să reparăm. Nu comentăm comportamentul reprezentanților municipalității. Cetățenii pot aprecia faptele prezentate. Regretăm că, prin declarațiile și acțiunile acestora, o intervenție tehnică necesară a fost transformată într-un subiect de confruntare politică.

Adresăm Primăriei municipiului Chișinău un apel la cooperare: să asigurăm accesul echipelor și al tehnicii pentru executarea reparației și să coordonăm pregătirea infrastructurii pentru sezonul rece printr-o echipă comună”, a scris întreprinderea.