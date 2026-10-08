Un tânăr de 20 de ani, de naționalitate străină, reținut pentru 72 de ore: ar fi făcut parte dintr-un grup specializat în comiterea escrocheriilor

Un tânăr de 20 de ani, originar din Ucraina, a fost documentat de polițiști și procurori și ulterior reținut, fiind suspectat de implicare într-un grup specializat în comiterea escrocheriilor, informează Poliția, într-un comunicat, pe 8 octombrie.

„În urma investigațiilor, oamenii legii au stabilit că suspectul ar fi avut rolul de curier și ar fi preluat de la victime mijloace bănești obținute prin înșelăciune, în sumă totală de aproximativ 195 000 de lei, pe care ulterior le-ar fi transmis altor membri ai grupului”, a precizat Poliția.

În cadrul acțiunilor de urmărire penală, bărbatul a fost reținut pentru 72 de ore. Investigațiile continuă în vederea documentării întregii activități infracționale.

Potrivit oamenilor legii, dacă va fi găsit vinovat, tânărul riscă închisoare de până la 5 ani.