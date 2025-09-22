Autoritățile din Polonia avertizează că vor doborî orice obiect care încalcă spațiul aerian al țării. Premierul Donald Tusk: „Nu vom ezita”

Polonia, stat membru NATO, nu va ezita să doboare obiecte care încalcă spațiul său aerian și prezintă un pericol, însă va adopta o abordare mai prudentă în situațiile neclare, a declarat luni, 22 septembrie, premierul Donald Tusk, transmite Reuters.

Estonia a anunțat că trei avioane de vânătoare rusești i-au încălcat spațiul aerian vineri, alimentând îngrijorarea liderilor NATO că Moscova testează gradul de pregătire a alianței, unii dintre aceștia cerând un răspuns ferm. Consiliul de Securitate al ONU urmează să se reunească pentru a discuta incidentul.

Autoritățile ruse au negat acuzațiile, susținând că informațiile privind încălcarea spațiului aerian estonian sunt false și menite să alimenteze tensiunile.

Incidentul de securitate în Estonia a avut loc după ce, în noaptea de 9 spre 10 septembrie, peste 20 de drone rusești au pătruns în spațiul aerian al Poloniei. De asemenea, vineri, autoritățile din Polonia au transmis că două avioane rusești de vânătoare au încălcat zona de siguranță a platformei petroliere Petrobaltic, din Marea Baltică.

„Vom lua decizia de a doborî obiectele zburătoare atunci când ne vor încălca teritoriul și vor survola Polonia — nu există absolut nicio discuție în acest sens”, a declarat Tusk în cadrul unei conferințe de presă.

„Când ne confruntăm cu situații care nu sunt pe deplin clare, cum ar fi zborul recent al avioanelor de vânătoare rusești deasupra platformei Petrobaltic — dar fără nicio încălcare, pentru că nu sunt apele noastre teritoriale — trebuie să te gândești de două ori înainte de a lua măsuri care ar putea declanșa o fază foarte acută a conflictului”, a adăugat el.

Tusk a mai spus că trebuie să fie sigur că Polonia nu va rămâne singură în cazul unei escaladări a conflictului.

„Trebuie să fiu absolut convins… că toți aliații vor trata această situație exact la fel ca noi”, a subliniat el.