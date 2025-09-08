Ar fi solicitat și primit bani pentru eliberarea unor certificate de vaccinare împotriva COVID-19 false. Decizia instanței

Un bărbat a fost găsit vinovat de comiterea infracțiunii de trafic de influență în cauza denumită generic COVID-19. Prin urmare, la data de 5 septembrie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, i-a aplicat prin cumul parțial al pedepselor o amendă în valoare de 275 000 de lei și a dispus confiscarea în contul statului a sumei de 600 de euro, cu titlu de bani rezultați din infracțiune.

Potrivit unui comunicat al Procuraturii Anticorupție (PA), în perioada iulie – septembrie 2021, inculpatul, împreună cu alte persoane în privința cărora cauza penală a fost disjunsă într-o procedură separată, ar fi pretins că are influență asupra unor medici de familie și angajați ai instituțiilor medicale publice. Astfel, acesta ar fi solicitat și primit mijloace bănești ce variau între 50 și 100 de euro, pentru eliberarea unor certificate de vaccinare persoanelor care nu au fost de fapt imunizate.

„În urma acestor acțiuni, șapte persoane au obținut certificate de vaccinare COVID-19, fiind înregistrate în baza de date ca vaccinate, deși nu au fost imunizate în mod real”, precizează PA.

Inculpatul a negat acuzațiile pe tot parcursul examinării cauzei, însă instanța a considerat probele prezentate ca fiind întemeiate și a constatat vinovăția acestuia.

Sentința poate fi atacată cu apel la Curtea de Apel Centru în termen de 15 zile.