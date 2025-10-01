Agitație electorală? Patru posturi TV, amendate de CA. Rezultatele verificării modului de reflectare a zilelor de 27 și 28 septembrie

Membrii Consiliului Audiovizualului (CA) au dispus amenzi în sumă totală de 11 000 lei pentru „TVR Moldova”, „R Live TV” și „Jurnal TV”, precum și o avertizare publică pentru „Agro TV Moldova”, în rezultatul încălcării de către posturile vizate a legislației electorale privind reflectarea alegerilor recente. Mai exact, posturile TV nu au respectat interdicția de a nu admite nicio formă de agitație electorală în zilele de 27 și 28 septembrie curent.

CA a efectuat un control care a cuprins toate cele 22 de posturi TV care s-au angajat să reflecte campania electorală din această toamnă: „Moldova 1”, „TV-Găgăuzia”, „TVR Moldova”, „Jurnal TV”, „TV8”, „R Live TV”, „Cinema 1”, „Exclusiv TV”, „Pro TV Chișinău”, „7 TV”, „Next TV”, „1 TV”, „ONE TV”, „N4”, „Star TV”, „Vocea Basarabiei TV”, „TV9”, „TVC 21”, „Canal Regional”, „Agro TV Moldova”, „TV Elita” și „Media TV”.

În timpul verificărilor, în cazul a 4 posturi TV au fost constatate informații și/sau declarații care pot fi catalogate ca având caracter de agitație electorală:

„TVR Moldova” – în cadrul mai multor programe de știri și actualități, difuzate pe 28 septembrie, au fost menționați câțiva concurenți electorali;

în cadrul mai multor programe de știri și actualități, difuzate pe 28 septembrie, au fost menționați câțiva concurenți electorali; „R Live TV” – în ziua scrutinului, au fost lansate declarații în adresa unor concurenți electorali. Or, pe 28 septembrie, în cadrul edițiilor speciale, invitații din platou și-au exprimat opiniile cu privire la procesul electoral și anume ingerința din partea Rusiei în campania electorală din țară, fiind nominalizați expres mai mulți competitori aflați în cursă

în ziua scrutinului, au fost lansate declarații în adresa unor concurenți electorali. Or, pe 28 septembrie, în cadrul edițiilor speciale, invitații din platou și-au exprimat opiniile cu privire la procesul electoral și anume ingerința din partea Rusiei în campania electorală din țară, fiind nominalizați expres mai mulți competitori aflați în cursă „Jurnal TV” – pe parcursul unui talk-show din 28 septembrie, unul dintre experții aflați în platou a menționat un concurent electoral.

pe parcursul unui talk-show din 28 septembrie, unul dintre experții aflați în platou a menționat un concurent electoral. „Agro TV Moldova” – pe data de 27 septembrie, la orele 02:00, 07:00 și 09:00 a fost difuzată în reluare ediția programului de știri și actualități din 26 septembrie, ora 19:00. Astfel, au fost difuzate și două subiecte cu caracter electoral, interzise în „ziua tăcerii”. Este vorba despre subiectul „3 formațiuni ar ajunge în Parlament, potrivit BOP”, în care sunt prezentate rezultatele unui sondaj de opinie, și subiectul „Ultima zi de campanie electorală”, în care sunt amintiți concurenții electorali, inclusiv Blocul Electoral BUN, despre care nu s-a făcut mențiunea că acesta s-a retras din competiție încă pe 22 septembrie, în favoarea altui concurent electoral.

Pentru nerespectarea prevederilor art. 90 alin. (1) din Codul electoral, coroborat cu pct. 118 din Regulamentul CEC privind reflectarea alegerilor de către instituțiile mass-media, potrivit căruia „agitația electorală prin intermediul instituțiilor mass-media este admisă doar până în ziua de vineri înainte de ziua votării”, au fost aplicate următoarele sancțiuni:

„TVR Moldova” – 4 000 lei, „R Live TV” – 4 000 lei, „Jurnal TV” – 3 000 lei, „Agro TV Moldova” – avertizare publică.

Până acum, CA a prezentat public 3 rapoarte de monitorizare privind reflectarea în mass-media TV a alegerilor parlamentare din 28 septembrie.