Adunarea Generală a Procurorilor. Președintele CSP a prezintat Raportului despre activitatea Consiliului în anul 2025

Acuzatorii de stat din toată țară se convoacă vineri, 20 martie, pentru Adunarea Generală a Procurorilor (AGP). Evenimentul are loc în format online și întrunește colectivele de procurori din toate subdiviziunile Procuraturii R. Moldova.

UPDATE 12:10 Adunarea Generală a Procurorilor a luat sfârșit.

UPDATE 11:55 Obadă a descris obiective strategice instituționale setate pentru anul 2026:

Debirocratizarea și fluidizarea procedurilor disciplinare;

Digitalizarea proceselor manageriale și a procedurilor derulate pe platforma CSP;

Menținerea și consolidarea legăturilor funcționale dintre colegiile din subordine;

Favorizarea implementării procesului de evaluare a performanțelor procurorilor potrivit noilor criterii legale;

Organizarea și finalizarea concursurilor pentru numirea procurorilor-șefi și a adjuncților acestora în procuraturile teritoriale;

Capacitatea procuraturilor specializate;

Promovarea transparenței în procesul decizional;

Comunicarea și dezvoltarea unui dialog constant cu procurorii, mediul academic și societatea civilă;

Monitorizarea eficienței implementării noii hărți a procuraturii;

Ajustarea cadrului normativ intern.

UPDATE 11:48 Dumitru Obada prezintă Raportului despre activitatea Consiliului Superior al Procurorilor în anul 2025.

Pe parcursul anului 2025, au fost desfășurate 58 de ședințe ale CSP, 90 de procurori au fost notificați în cadrul evaluării extraordinare, totodată 274 de sesizări au fost înregistrate, iar CSP a emis 441 de hotărâri. 23 de procurori sancționați, iar CSP a examinat 6 cazuri de denigrare a reputației.

UPDATE 11:45 Raportul de activitate a Procuraturii în 2025 și Prioritățile Procuraturii pentru 2026 au fost aprobate cu 431 de voturi.

UPDATE 11:30 Machidon prezintă al doilea subiect de pe agendă „Dezbaterea priorităților Procuraturii pentru anul 2026”.

UPDATE 10:54 Valoarea toată pe bunurile sechestrate de Procuratură în 2025 este de 751 567 816 de lei.

UPDATE 10:50 Totodată, la faza de urmărire penală, în anul 2025 au fost reținute 3708 persoane. Procurorii au pus în libertate 1771 persoane, iar în privința a 1937 persoane au solicitat arestarea preventivă, 1775 fiind arestate, din care 170 la domiciliu. Au fost contestate cu recurs 65 încheieri, din care 14 (21,5%) au fost admise, în raport cu 500 de încheieri contestate de partea apărării, dintre care 17 au fost admise sau 3,4% din recursuri.

UPDATE 10:45 În anul 2025 procurorii au condus urmărirea penală în 39 250 cauze, mai mult cu 927 cauze, comparativ cu anul 2024 (38 323), 15.446 fiind soluționate, dintre care:

11 163 trimise în judecată ( 10855 în 2024);

trimise în judecată ( în 2024); 4 273 încetate și clasate ( 4613 în 2024);

încetate și clasate ( în 2024); 7 437 suspendate, inclusiv 2286 cauze în legătură cu sustragerea persoanelor de la urmărirea penală și în 5148 cauze pe motivul neidentificării făptuitorului.

UPDATE 10:35 Pe parcursul anului 2025, pe teritoriul R. Moldova au fost înregistrate 23 118 infracțiuni, mai puțin cu 1481 decât în 2024.

Totodată, în 2025 s-a atestat o creștere a crimelor deosebit de grave – 609, excepțional de grave – 155; grave – 4723; mai puțin grave – 14310 și ușoare – 3321.

UPDATE 10:30 La sfârșitul anului 2025, în sistemul Procuraturii activau 571 de procurori (195 femei și 376 bărbați).

Totodată, pe parcursul anului 2025, au fost numiți în funcție șapte procurori (comparativ cu anului 2024, când au fost numiți 23), iar 31 de procurori au încetat raporturile de serviciu (în 2024 – 18 au încectat raporturile de serviciu).

UPDATE 10:28 În 2025, din bugetul de stat a fost alocat sistemului Procuraturii 462.67 de milioane de lei, în creștere cu 2,31% față de bugetul alocat în 2024).

Din totatul bugetului alocat, bugetul Procuraturii Anticorupție reprezintă 9,9% – 41,84 milioane de lei, iar pentru Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale 10% – 42,14 milioane de lei.

UPDATE 10:22 Procurorul general interimar, Alexandru Machidon, prezintă raportul de activitatea al Procuraturii în anul 2025.

UPDATE 10:12 Natalia Andronic a fost aleasă președinta AGP, iar Irina Oboroc secretara AGP.

Agenda AGP:

Audierea raportului despre activitatea Procuraturii în anul 2025; Dezbaterea priorităților Procuraturii pentru anul 2026; Audierea raportului despre activitatea Consiliului Superior al Procurorilor în anul 2025.

Adunarea Generală a Procurorilor este organul suprem de autoadministrare a procurorilor. Conform legislației, aceasta se convoacă cu cel puțin două luni înainte de data stabilită.