Agenția Kooperativa lansează Raportul Digital 2026: „Hai să facem marketing pe cifre”

Kooperativa Moldova lansează Raportul Digital 2026, un studiu anual bazat pe date, statistici și comportamente reale de consum digital din Republica Moldova. Raportul oferă o radiografie actuală a pieței și repere clare pentru branduri, instituții și agenții care își construiesc strategiile de comunicare pentru 2026.

La nivel global, social media are 5,66 miliarde de utilizatori, iar timpul mediu petrecut zilnic a coborât la 2 ore și 20 de minute (februarie 2026). Volumul de date create continuă să crească, de la 149 ZB în 2024 la 181 ZB în 2025 (+21%). În fiecare minut se publică aproximativ 160 000 de videoclipuri pe TikTok și 347 000 de Instagram Stories, ceea ce intensifică competiția pentru atenția publicului.

În Republica Moldova, raportul indică o audiență publicitară potențială de 1,88 milioane pe TikTok, 1,20 milioane pe Instagram și 520 000 pe LinkedIn. Aceste date sunt relevante pentru media planning, alocarea bugetelor și prioritizarea conținutului.

Raportul pune accent pe tranziția de la marketing intuitiv la marketing măsurabil, prin instrumente, formate și tactici care permit evaluarea performanței reale a campaniilor. Focusul este pus pe nano și micro influenceri, cu rol în creșterea eficienței strategiilor.

Un startup local prezentat în raport este Amplihype, platformă dezvoltată de Kooperativa, care simplifică colaborarea dintre branduri și creatori de conținut. La începutul lui 2026, Amplihype reunește 132 de creatori activi și a livrat peste 10 campanii, demonstrând cum influencer marketingul poate fi gestionat transparent, cu obiective și rezultate măsurabile.

Raportul poate fi descărcat gratuit de pe pagina dedicată.

Kooperativa Moldova este o agenție de marketing și comunicare axată pe strategie, analiză și rezultate măsurabile. Prin Raportul Digital 2026, echipa lansează un mesaj clar pentru piață: hai să facem marketing pe cifre.

Date de contact:

Valeria Harti PR & Sales Manager Kooperativa

+373 79 88 77 38