VIDEO Acuzații de corupție și presiuni asupra angajaților la Spitalul municipal „Gheorghe Paladi”

Un grup de medici de la Spitalul Clinic Municipal „Gheorghe Paladi” din Chișinău cere demisia directoarei interimare, pusă acum nouă luni în această funcție de Primăria Chișinău. Luminița Mihalcean este acuzată de colegii ei că nu are competențe manageriale, admite încălcări în procesul de achiziții publice, încălcări ale disciplinei și a regimului de muncă. Medicii se plâng că sunt presați să demisioneze sau sunt transferați în alte subdiviziuni ale spitalului, fără să li se ceară părerea.

Medicii susțin că edilul capitalei, Ion Ceban, le-ar fi promis să intervină, dar primăria evită să vorbească despre asta până la finalizarea anchetei de serviciu care trebuia să fie deja finalizată.

ZdG a încercat să afle de ce angajații spitalului vor demisia administratoarei interimare și vă prezintă detalii despre încercările lor de a pune pe altcineva la cârma instituției.

Directoarea interimară, acuzată de management defectuos

Luminița Mihalcean, directoare interimară a IMSP SCM „Gheorghe Paladi”. Foto: scm1.md

Luminița Mihalcean, medic obstetrician-ginecolog, a fost numită în funcția de directoare interimară a Instituției Medico-Sanitare Publice (IMSP) Spitalul Clinic Municipal (SCM) „Gheorghe Paladi” din Chișinău la 18 noiembrie 2022, printr-o dispoziție semnată de viceprimara municipiului Chișinău, Angela Cutasevici. Numirea acesteia a venit după ce fostul director al instituției, Iurie Crasiuc, a fost demis, printr-o dispoziție semnată de viceprimara municipiului Chișinău, Angela Cutasevici, în urma unui control efectuat de Inspecția Financiară, în cadrul căruia s-a constatat gestionarea „economico-financiară necalitativă a instituției”.

Mihalcean urmează să își exercite atribuțiile manageriale în cadrul Spitalului până la numirea unui director selectat în urma concursului care trebuie să fie organizat de Ministerul Sănătății (MS). Deși MS este responsabil de organizarea concursului, spitalul este în gestiunea Consiliului Municipal Chișinău (CMC).

În acest moment, un asemenea concurs nu poate fi organizat, întrucât Iurie Crasiuc s-a adresat în instanța de judecată, cerând anularea ordinului de demisie.



La începutul lunii august însă, un grup de angajați ai Spitalului a desemnat, în cadrul unei adunări sindicale extraordinare, propriul director interimar, cerând demisia Luminiței Mihalcean, pe care o acuză de management defectuos, încălcări în procesul de achiziții publice, încălcări ale disciplinei și a regimului de muncă.

„Noi nu suntem dușmani ai ei, dar suntem de părere că locul acesta trebuie să fie ocupat de o persoană care are abilități de comunicare, de conducere și, în primul rând, manageriale. La adunare s-a propus să punem la vot două întrebări. Prima a fost de a da vot de neîncredere doamnei director. Din 132 de persoane, 127 au fost pentru și doar 3 s-au abținut. Și a doua întrebare este că colectivul l-a propus în calitate de director interimar pe perioada până la concursul pe care îl va face Ministerul Sănătății, pe Vasile Guzun”, spune Dorina Rotaru, șefa departamentului neonatal-pediatric al IMSP SCM „Gheorghe Paladi”.

Dorina Rotaru, șefa departamentului neonatal-pediatric, IMSP SCM „Gheorghe Paladi”. Foto: ZdG

Și-au desemnat propriul director interimar și l-au prezentat primarului de Chișinău

Anterior, candidatura lui Vasile Guzun, care deține funcția de vicedirector medical interimar în cadrul IMSP SCM „Gheorghe Paladi”, i-a fost prezentată primarului municipiului Chișinău, Ion Ceban, responsabil de numirea și demiterea conducerii spitalului, chiar dacă spitalul se află în gestiunea CMC.

„Joi, 27 iulie, am fost invitați la domnul primar. Am discutat despre problemele care sunt în instituție. Ne-a ascultat și ne-a spus că va face cunoștință cu situația care este și să venim a doua zi, vineri, pe data de 28 iulie. Vineri a promis că va lua o decizie și a invitat persoana pe care noi am propus-o în calitate de director interimar să meargă sâmbătă la Primărie pentru a discuta, la ora 13:00. Eu, fiind în apropiere de primărie, am vrut să văd dacă persoana propusă de noi s-a prezentat. Dar, cu părere de rău, am văzut cum doamna Mihalcean, împreună cu soțul, s-a prezentat la domnul primar. Atunci mi-am dat seama că domnul primar a promis, noi am plecat cu dispoziție bună, dar s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Eu personal am înțeles că odată ce s-a prezentat doamna Mihalcean, împreună cu soțul, la dumnealui, ceva nu va fi corect”, spune Domnica Colța, jurista instituției.

Domnica Colța, jurista IMSP SCM „Gheorghe Paladi”. Foto: ZdG

„Așteptăm reacția domnului primar care ne-a ascultat, ne-a promis că este cu noi, pentru ca spitalul să prospere și să avem o atmosferă psiho-emoțională adecvată, să atragem mulți pacienți, precum ne-am dorit mereu. Tare sperăm că primarul se va ține de cuvânt și nu își va schimba decizia”, spune unul dintre medicii prezenți la discuțiile cu primarul, care însă a dorit să-și păstreze anonimatul.

Primăria așteaptă rezultatele anchetei de serviciu

Solicitată de ZdG, Natalia Ixari, purtătoarea de cuvânt a Primăriei Chișinău, ne-a spus că instituția se va expune la acest subiect doar după ce se va finaliza ancheta de serviciu realizată în vederea elucidării situației din spital. Ixari nu a vrut să comenteze nici întâlnirea primarului cu angajații de la sfârșitul lunii iulie.

Natalia Ixari, purtătoarea de cuvânt a Primăriei Chișinău. Foto: chisinau.md

„Nu putem vorbi despre ce spune unul sau altul. Ancheta de serviciu va analiza toate aspectele. Ancheta este în derulare, membrii anchetei se duc la fața locului și discută cu toți participanții care sunt vizați, ulterior vor veni cu un raport”, ne-a spus Ixari.

Deși angajații spitalului au depus la 19 iunie o petiție în adresa Primăriei Chișinău, o anchetă de serviciu privind examinarea celor enunțate în document a demarat abia după ce la 31 iulie medicii au ieșit public să ceară demisia directoarei interimare.

Grupul de lucru și-a început activitatea la 1 august, iar în termen de 5 zile urma să prezinte un raport primarului general, lucru care nu s-a întâmplat deocamdată.



Medic: „Am avut impresia că această comisie nu a venit să o controleze pe dumneaei, dar a venit să ne controleze pe noi”

Angajații spitalului care cer demisia directoarei interimare spun că au aflat ocazional de activitatea comisiei și că la discuții cu membrii ei s-au simțit intimidați.

„Ei au venit la noi pe data de 3. Noi nimic nu am știut. Eu singură am inițiat să merg să vorbesc cu membrii comisiei și am avut impresia că această comisie nu a venit să o controleze pe dumneaei, dar a venit să ne controleze pe noi. Tonalitatea cu care membrii comisiei au discutat cu mine a fost de acuzare. M-am simțit parcă eram la interogatoriu. Eu am avut așa emoții, că am început a plânge. Le-am spus: „Uitați-vă la mine și veți vedea atmosfera în colectiv”. Nu ești sigură pentru viața ta, pentru sănătatea ta, cum poți intra la mine în birou și practic să mă ameninți”, spune Dorina Rotaru, șefă a departamentului neonatal-pediatric, IMSP SCM „Gheorghe Paladi”.

„Avem impresia că ei au venit să verifice doar cele relatate de noi în petiție. Este nevoie însă ca ei să facă mai multe verificări, să analizeze achizițiile făcute, contractele și rapoartele întocmite. La noi, elementar, nu se mai cumpără săpun, hârtie, medicamente”, susține Domnica Colța, jurista instituției.

Grupul de medici care cere demisia Luminiței Mihalcean spune că în cazul în care solicitarea lor nu va fi îndeplinită de către primarul general și CMC, se vor adresa către Ministerul Sănătății, pentru ca spitalul să-și continue activitatea în subordinea Ministerului.

A demis o vicedirectoare în perioada de 4 zile în care a avut atribuții de directoare

Angajații spitalului spun că odată cu numirea Luminiței Mihalcean în funcția de directoare interimară a spitalului, atmosfera psihologică a devenit insuportabilă, cel mai mult având de suferit cei care au făcut parte din echipa fostului manager al instituției, Iurie Crasiuc.

Elina Bejan, medic obstetrician-ginecolog în cadrul IMSP SCM „Gheorghe Paladi”. Foto: ZdG

„Se gestionează cu niște strategii de răzbunare. Ea spune că eliberează tot colectivul de uscăciuni și face altă echipă. Dar acele uscăciuni au experiență de 25-30 de ani, au un statut, sunt specialiști. Eu ca și mulți angajați, suntem discriminați, marginalizați. Cel mai neplăcut pentru colectivul instituției noastre este faptul că noi nu vedem nicio perspectivă. Instituția se ruinează, angajații sunt derutați, se află într-un aspect psiho-emoțional ieșit din comun, spune Elina Bejan, fostă vicedirectoare pe probleme obstetrical–ginecologice la IMSP SCM „Gheorghe Paladi”.

Ea a fost demisă din această funcție în iunie 2022, printr-un ordin semnat de Luminița Mihalcean, care în acea perioadă a deținut timp de patru zile funcția de directoare interimară a Spitalului, întrucât directorul de atunci, Iurie Crasiuc, participa la un curs de formare profesională continuă. Bejan are o experiență de 29 de ani în cadrul acestui spital, în prezent activând în calitate de medic obstetrician-ginecolog.

„Doamna director doar a fost numită în funcție și imediat a emis două ordine de încetare a contractului meu de muncă și numirea altei persoane. Ordinele erau pregătite din start. Este o situație ieșită din comun și ilegală. În ultima zi, eu am scris o notă informativă referitor la cele întâmplate și o cerere prin care am expus că doresc să mi se prelungească contractul individual de muncă”, spune Elina Bejan.

Aceasta a acționat spitalul „Gheorghe Paladi” în judecată, cerând anularea ordinului prin care a fost demisă. Bejan spune că de când Mihalcean și-a început activitatea în calitate de directoare interimară, ea a fost marginalizată, iar recent a și fost transferată într-o altă subdiviziune, fără acordul ei.

„În seara zilei de 25 iulie am fost anunțată despre transferul care urma să intre în vigoare la 26 iulie. A fost transferat alt doctor în serviciul de urgențe și acest loc mi s-a oferit mie, argumentând că eu am să ridic nivelul de competențe profesionale în această subdiviziune. Consider că nu era necesar, fiindcă suntem o echipă mare de doctori și nu sunt oameni de neînlocuit. Dacă nu vor fi abrogate ordinele, eu am să apelez din nou în instanța de judecată”, spune Elina Bejan.

I-ar fi cerut juristei să pregătească demisia unei specialiste în achiziții publice

Și jurista instituției, Domnica Colța, acuză presiuni din partea Luminiței Mihalcean. „Chiar în prima zi după revenirea din concediu medical, pe data de 25 iulie, am fost invitată în sala de ședințe. În prezența colegilor și a directoarei interimare Luminița Mihalcean, mi s-a adus la cunoștință un ordin prin care a fost inițiată o anchetă de serviciu în privința mea, referitor la cele scrise de mine în petiții”, spune jurista.

La 11 august, aceasta s-a ales cu un ordin de avertizare, pe motiv că a lipsit de la muncă în anumite perioade de timp. Mai exact, este vorba de orele în care a mers la întâlniri cu edilul capitalei. Jurista spune că va contesta ordinul, iar, între timp, a plecat în concediu.

Colța mai spune că anterior, Mihalcean i-ar fi cerut personal să pregătească demisia unei specialiste în achiziții publice.

„Specialistul în achiziții publice, Irina Știrbu, a demisionat. Era discriminată. Psiho-emoțional se simțea foarte rău. A fost discriminată chiar în prezența mea. Ni s-a dat indicații ca să pregătim să îi aplice sancțiune disciplinară. Să verificăm ce încălcări are, pentru a-i fi aplicată o sancțiune. Ulterior, să verificăm din nou pentru a depista încălcări și a doua sancțiune să fie eliberarea din funcție”, spune Colța.

La începutul lunii aprilie, Irina Știrbu a demisionat din funcția de specialist în achiziții publice, nu înainte de a depune o plângere către șeful Direcției Generale Asistență Socială și Sănătate din cadrul Primăriei Chișinău, Boris Gîlca și către primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, în care relata despre eventuale încălcări admise de Luminița Mihalcean în procesul de achiziție a unor seturi medicale.

„În luna octombrie au fost procurate seturi ginecologice de unică folosință la indicația directă a doamnei director interimar. M-a chemat și mi-a prezentat datele agentului economic cu care trebuia să încheiem contractul. A zis că este foarte bun, va oferi reducere la preț, însă nu am avut posibilitatea să execut procedura cum prevede legislația. Contractul a fost semnat de către doamna director interimar, fără ca să mi se ofere posibilitatea să fac procedura corect, proces verbal, oferte. Nu am fost admisă nici la elaborarea planului de achiziții”, scria Irina Știrbu în plângere.

Întrebată de ZdG de ce a demisionat de la spital, specialista în achiziții publice a spus că se simțea exploatată.

„Nu știu dacă pot spune în cuvinte cât de urât s-a procedat cu mine. La un moment, a făcut o comisie și veneau peste mine la masa de serviciu să mă intimideze. Eu am scris cerere de demisie, dar apoi m-am răzgândit. Atunci, doamna director mi-a spus că eu oricum voi pleca, că ea mă va elibera din funcție pe articol. Mă amenința. Mi-a spus că îmi strică toată reputația și oricum pe articol voi fi dată afară. Din luna octombrie, când a plecat colegul meu de la achiziții, am muncit pe două locuri. Am fost exploatată”, a spus Irina Știrbu.

Ar fi semnat retroactiv un contract de achiziții

Conform unor acte în posesia cărora a intrat ZdG, seturile ginecologice de unică folosință despre care Știrbu menționa în plângere, au fost procurate de la „Medglobalfarm” SRL, o companie medicală care, conform informațiilor publice, deservește instituțiile de asistență medicală, laboratoarele clinice, industria și publicul larg.

Aneză la contractul de achiziție a seturilor ginecologice de unică folosință din 27 octombrie 2022

Un contract în valoare de 84 de mii de lei pentru procurarea a 350 de seturi pentru cezariană la prețul de 240 de lei bucata ar fi fost semnat de Luminița Mihalcean la 27 octombrie 2022. În luna februarie curent, Mihalcean ar mai fi încheiat un contract cu această firmă. De această dată, au fost procurate 200 de seturi la prețul de 250 de lei bucata.

Aneză la contractul de achiziție a seturilor ginecologice de unică folosință din 10 februarie 2022

„Spitalul nostru nu a procurat niciodată astfel de seturi. Ea a decis că trebuie să procure, a vorbit cu agentul economic, ceea ce acum ea nu recunoaște. Eu am făcut contract. Ne-a dat indicații și am făcut” , spune fosta angajată a serviciului achiziții publice.

Domnica Colța, jurista IMSP SCM „Gheorghe Paladi”. Foto: ZdG

Jurista instituției susține că acest contract, din luna octombrie, a fost semnat retroactiv, Luminița Mihalcean fiind numită în funcția de directoare interimară a spitalului la 18 noiembrie 2022.

„Aceste achiziții nu erau planificate în planul de achiziții publice pe anul 2022. Eu nu am semnat acest proces verbal, deoarece atunci când s-a prezentat specialistul achiziții publice pentru ca eu să-l semnez, a fost retroactiv. I-am spus Irinei Știrbu să-mi prezinte planul de achiziții sau dacă este o urgență. Ulterior, mi-a spus că nu a putut veni la mine, pentru că contractele erau semnate și toate bunurile erau în spital, erau emise chiar și facturile fiscale. Deci, nu am mai putut modifica nimic”, spune jurista Domnica Colța.

Conform legislației, procedura de achiziții a articolelor parafarmaceutice se efectuează de către Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate (CAPCS). Firma „Medglobalfarm” SRL îl are în calitate de fondator și administrator pe Boris Granaci și a fost fondată în 2016, la o lună după ce Agenția Achiziții Publice (AAP) a introdus „Divabona” SRL, o altă firmă a lui Granaci, în lista de interdicție a operatorilor economici pentru „neexecutarea clauzelor contractuale”. Conform datelor de la AAP, firma „Medglobalfarm” SRL câștigă zeci de contracte cu instituțiile medicale din țară. Doar în 2023 firma a obținut în jur de 70 de contracte cu statul, în valoare de peste 5,8 milioane de lei.

Asistă nașteri, face intervenții chirurgicale și gărzi

Angajații spitalului mai spun că directoarea interimară nu își exercită atribuțiile manageriale, ci mai mult consultă paciente și efectuează intervenții chirurgicale. „În loc să își exercite atribuțiile de director, dumneaiei practic se afla doar în maternitate”, spune Domnica Colța.

În perioada noiembrie 2022 – iunie 2023, Luminița Mihalcean a efectuat 14 intervenții chirurgicale, inclusiv șapte pe durata orelor de muncă în calitate de directoare interimară. În aceeași perioadă, ea a asistat 105 nașteri, dintre care 35 de nașteri în orele în care urma să realizeze activități manageriale în calitate de directoare interimară și administratoare a spitalului și șapte nașteri în zilele lucrătoare între orele 00:00 și 07:00. Ea a înregistrat și șase gărzi, la care a asistat 19 nașteri, inclusiv două cezariene, conform unui raport al Direcției Generale Asistență Medicală și Socială (DGAMS), în posesia căruia a intrat ZdG.

Tot în perioada 11 noiembrie 2022 – 20 iunie 2023, Luminița Mihalcean a activat în cadrul catedrei USMF „Nicolae Testemițanu”, în calitate de conferențiară universitară prin cumul pe 0,5 salariu, îndeplinindu-și șarja pedagogică câte 3,5 ore zilnic, activând la catedră între orele 08:00 și 15:00.

Deși este responsabilă de managementul spitalului, ZdG a constatat că Luminița Mihalcean nu deține studii manageriale. În august curent, aceasta a fost înmatriculată la studii superioare de master, în cadrul programului Managementul sănătății publice al USMF „Nicolae Testemițanu”, pentru anul de studii 2023-2024.

Luminița Mihalcean. Foto: scm1.md

Viceprimara municipiului Chișinău, Angela Cutasevici, spune că legea nu indică expres că un director de spital trebuie să aibă studii în domeniul managementului sănătății publice.

„Funcția de conducere este cumva reglementată prin legi speciale. Studiile, desigur că îmbunătățesc și facilitează actul managerial, dar atunci când există o situație și trebuie să intervii în situații precum a fost aici, când spitalul a rămas fără director, este normal să fie desemnat primul candidat care a fost propus de către Direcție”, spune viceprimara municipiului Chișinău, Angela Cutasevici.

A amenințat DGAMS cu judecata

Anterior, în încercarea de a o demite pe Mihalcean, grupul de medici a depus petiții la MS, Primăria Chișinău, CMC, DGAMS, Inspecția Financiară și Centrul Național Anticorupție (CNA). MS și Primăria au remis petițiile către DGAMS, care la finele lunii iunie a și efectuat o anchetă de serviciu.

Comisia DGAMS a constatat „un management defectuos în cadrul IMSP SCM „Gheorghe Paladi”, datorită activității manageriale necorespunzătoare a Luminiței Mihalcean în calitate de conducător al instituției, pe domeniile medical, economico-financiar și achiziții publice, care sunt periclitate de activitatea ei medicală și academică în orele de program, contrar prevederilor Codului Muncii, cu admiterea unor cheltuieli asumate în pofida deficitului bugetar al instituției.”

Conform raportului anchetei, Luminița Mihalcean „nu a fost predispusă de a colabora cu membrii Comisiei, invocând diferite motive pentru a nu depune explicații pe marginea problemelor abordate în petiție și prezentarea actelor necesare la solicitarea membrilor Comisiei, fapt care a împiedicat și a îngreunat mersul anchetei.”

La 5 iulie aceasta s-a adresat Direcției cu o cerere în care a solicitat anularea ordinului cu privire la constituirea Comisiei de anchetă, cu mențiunea că va acționa DGAMS în judecată.

Șeful DGAMS, Boros Gîlca. Foto: MS

Contactat de ZdG, șeful DGAMS, Boris Gîlca, ne-a spus că raportul a fost transmis Primăriei Chișinău.

„Noi am făcut o anchetă acolo. Raportul a fost făcut și transmis fondatorului, către Primăria mun. Chișinău. Acum ancheta care o face Primăria este fără participarea Direcției. Comisia a fost creată de Primărie și nu a avut în componența sa reprezentanți de la Direcție. Noi nu cunoaștem subiectul anchetei acestei comisii și dacă este sau nu raportul”, a spus Boris Gîlca.

Și CNA examinează informațiile relatate în petiția angajaților spitalului.

Mihalcean evită să discute cu reporterul ZdG, blocandu-i telefonul

În încercarea de a discuta cu Luminița Mihalcean, vineri, 11 august, am mers la IMSP SCM „Gheorghe Paladi”. În anticamera instituției ni s-a transmis că Mihalcean a cerut ca reprezentanții mass-media să apeleze la serviciul de presă al instituției. Femeia din anticameră avea pregătită o bucată de hârtie cu numărul de telefon al purtătoarei de cuvânt a instituţiei medicale, Tatiana Onofrei.

Am contactat-o pe Onofrei, dar aceasta ne-a spus să revenim luni, întrucât se află în concediu medical.

Contactată telefonic, Luminița Mihalcean nu a răspuns la apel, dar ne-a transmis că se află într-o ședință și ne-a sugerat să îi scriem un mesaj. Luni, 14 august, am contactat-o din nou. De această dată, de pe două numere de telefon. I-am lăsat inclusiv mesaje. După mai multe apeluri nepreluate, Mihalcean ne-a blocat unul dintre telefoane, iar când am încercat să o telefonăm de pe celălalt, ne-a întrerupt apelul și ne-a transmis printr-un SMS că se află în concediu și să-i lăsăm un mesaj. Deși i-am explicat că lucrăm la un material în care este vizată și că am dori să discutăm, aceasta nu ne-a răspuns la mesaje.

Am contactat-o repetat pe Onofrei, iar ea ne-a solicitat să-i transmitem lista de întrebări.