Ancheta „7 aprilie 2009”: Punctul 0

Procuratura Generală acunţă că exercită urmărirea penală pe faptul excesului de putere comis de către persoanele cu funcţii de răspundere din cadrul MAI, în noaptea de 7 spre 8 aprilie 2009.

Procuratura argumentează că „deoarece cazul a căpătat o rezonanţa socială sporită, solicită societatea civilă să se implice şi să colaboreze efectiv cu procurorii antrenaţi în urmărire penală”.

În cadrul investigării circumstanţelor cauzei, Procuratura întreprinde toate măsurile întru identificarea tuturor victimelor acţiunilor ilegale ale poliţiştilor, a martorilor evenimentelor şi a persoanelor concrete, culpabile de producerea urmărilor social-periculoase.

Ţinând cont de faptul, că începînd cu 01.04.2009, în mass-media s-au făcut publice unele înregistrări ale evenimentelor, ce au avut loc în Piaţa Marii Adunări Naţionale şi în preajma acesteia în noaptea de 7 spre 8 aprilie 2009, Procuratura Generală face un apel public către cetăţenii, care au avut de suferit de pe urma acţiunilor ilegale ale unor poliţişti în Piaţă şi în apropierea acesteia să contribuie la stabilirea adevărului.

Apelăm în special către cei, care în intervalul orelor 23:00 (07.04.2009) – 00:30 (08.07.2009), au pătimit de pe urma acestor acţiuni sau cunosc careva circumstanţe obiective care vor permite identificarea făptuitorilor, inclusiv a celor care, ar fi comis acte de violenţă faţă de persoanele civile etc., care s-au revăzut în imaginile prezentate în mass-media sau au recunoscut persoanele din acele imagini, să comunice procurorilor informaţiile pe care le deţin.

Victimele şi martorii sunt rugate să se prezinte pe adresa: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 73, secţia exercitare a urmăririi penale pe cauze excepţionale a Procuraturii Generale.



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