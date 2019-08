„R. Moldova era bună, însă nu era de-ajuns”

Cristina și Gheorghe Bahov au plecat din R. Moldova inițial spre Italia, apoi, în Canada. Acolo, și-au lansat un video blog (vlog), prin intermediul căruia povestesc despre proaspăta lor experiență de migranți în Canada. ZdG a discutat cu Cristina Bahov despre decizia de a părăsi R. Moldova, despre trecerea de la mediul de viață italian la cel canadian și despre lecțiile învățate pe parcursul pregătirii pentru migrație.

De ce ați plecat din R. Moldova?

Gheorghe a plecat din țară, împreună cu părinții lui, când avea 13 ani. Eu, în schimb, am făcut studiile la o universitate din Chișinău și am lucrat concomitent, dar banii câștigați nu-mi ajungeau pentru a face niște economii. Dacă voiai ceva mai mult și în carieră, și pe plan personal, te uitai la oportunitățile din străinătate. Așa, în 2014, am plecat la Torino, Italia, unde Gheorghe era stabilit cu familia sa. Moldova, prin 2014, era bună, însă nu era de-ajuns.

Ați făcut studii în Italia. De ce nu ați decis să rămâneți acolo? Totuși, e mai aproape de R. Moldova…

Italia ne-a oferit ocazia să ne schimbăm profilul profesional la 180 de grade, să ne cunoaștem mai bine pe noi înșine, să descoperim ce pasiuni avem și cum arată o societate civilizată și respectuoasă. Chiar și așa, după alte studii și experiențe de muncă, ne părea că undeva e loc de mai bine. Ceea ce este caracteristic pentru țările din Vest, inclusiv pentru Italia, este că oricât de mult te strădui să te integrezi în acea societate, nu vei reuși complet și nu vei deveni un „localnic”, adică în final nu te poți transforma într-un francez, irlandez sau german. Poate pentru unii asta nu constituie o problemă, însă pentru o familie care vrea să aibă copii, contează mediul pe care-l vor putea oferi acestora. În plus, în Italia, creștea sentimentul de rasism și discriminare față de migranți. Noi nu ne-am ciocnit personal cu asta, dar, ca și exemplu, putem vorbi despre cazul băiatului de culoare care, după ce a luat trofeul național de la San Remo, urma să reprezinte Italia la Eurovision, iar premierul italian Salvini a făcut declarații publice ofensatoare, dat fiind că băiatul – talentat, între altele, era de culoare. Și în societate se simțea atitudinea sceptică a localnicilor. Așa am decis că Italia este frumoasă pentru turiști, dar noi putem găsi ceva mai bun.

Cum vi s-a părut Canada, după viața în Italia?

Deși noi am ajuns aici acum ceva mai mult de o lună, Canada chiar de la aeroport ne-a părut extrem de verde. Aici comunitățile pun mare accent pe natură, pe ocrotirea ei, pe spațiile verzi, accesibile pentru toți. Plus, curățenia de peste tot. În Italia, era un fenomen obișnuit să vezi gunoi pe marginea autostrăzii sau, chiar și prin parcuri, aici însă se face și se menține curățenia. Uscături există în orice pădure, dar aici nu sunt atât de multe ori, cel puțin, cam așa am observat eu până acum.

În această scurtă perioadă de când vă aflați în Canada, ce v-a impresionat?

Cred că nu uimim pe nimeni, dacă spunem despre canadieni că sunt extrem de amabili. La telefon, la bancă sau chiar un lucrător pe marginea drumului – toți sunt politicoși și gata să te ajute, dacă văd că ești în vreo dificultate. Chiar de la primele contacte cu localnicii, aceștia îți fac complimente doar fiindcă le place cum arată tricoul tău sau, banal, încălțămintea. La interviul de angajare ești prevenit că va fi prezentă o persoană calificată, care să se asigure că nu există niciun fel de discriminare în procesul de angajare, cum ar fi discriminarea femeilor, a minorităților vizuale (persoane de culoare sau nativi americani), religie, vârstă etc. Sistemul de transport public oferă servicii punctuale și calitative. Impresionantă e și disciplina financiară, adică faptul de a-ți crea un istoric bancar pozitiv și de a avea grijă să folosești sistemul de creditare în mod corect, pentru a demonstra că ești un cetățean onest și de încredere. Un alt lucru demn de menționat este atitudinea prietenoasă pentru familiile cu copii (Cananda este family-friendly și kids-friendly). În fiecare lună, o zi de luni este declarată zi de odihnă, pentru a stimula timpul petrecut în familie.

Cât de mult timp v-ați pregătit pentru migrare?

Am început să ne pregătim intens la sfârșitul anului 2017, prin octombrie. Tot procesul a fost ca o cursă cu obstacole: descurajări, cheltuieli, nervi. După un an și jumătate, am dat de capătul tunelului. În tot acest timp, am căutat informații despre Canada, am vrut să cunoaștem beneficiile, dar și probleme cu care se confruntă această țară. De exemplu, ne uitam la buletinele de știri, la vlogurile celor stabiliți deja aici, nu doar la broșurile destinate turiștilor, care arătau totul în roz. Deci, făceam o documentare pe toate fronturile…

Ce mituri despre Canada s-au spulberat atunci când ați ajuns acolo?

Avem câteva… Primul, ar fi că, în Canada, nu e iarnă tot anul și că pe străzi nu umblă urși polari. Mai mult, sunt zone cu plaje însorite, lacuri cu apă cristalină, iar vara poate fi și caniculă. Un alt lucru este că nu toată lumea mănâncă fast-food. Dacă vrei, găsești mâncare proaspătă și savuroasă. De asemenea, am descoperit o groază de activități și sporturi de iarnă, practicabile cu toată familia, mari și mici.

Cum a apărut ideea de a ține un vlog despre experiența migrației?

Când am început sa ne documentam despre Canada și despre migrație, inițial am căutat informații în limba română, dar am descoperit că aceasta există în toate limbile, mai puțin în română. Deși cunoaștem despre comunitatea de vorbitori de română în Canada că este foarte mare, informația în această limbă e aproape inexistenta. Așa am început să apelăm la alte limbi pe care le cunoaștem – engleza, italiana, rusa. Aceste comunități sunt mai unite și mai deschise să împărtășească din propriile experiențe. Astfel, cu toate informațiile și detaliile acumulate din diverse grupuri, vloguri, forumuri, am zis să facem și noi ceva ca să împărtășim și să ajutăm pe alții, care abia pornesc pe acest drum. Așa s-a „născut” canalul „Foaie verde de Arțar” pe YouTube, care conține momente din viața noastră, dar și video-uri tematice despre ce și cum se face în procesul de imigrare. Numele l-am ales gândindu-ne la rădăcinile noastre (a nu se confunda cu foaie verde 5 chiperi (zâmbește, n.r.) și noua țară a cărei simbol este frunza de arțar.

Ce sfaturi le-ați da celor care se gândesc acum să migreze în Canada?

Canada nu este o țară perfectă, țări perfecte nu există. Cei care vin în Canada nu trebuie să se aștepte că, ajungând aici, toate probleme lor vor fi rezolvate. Sfatul principal este să se informeze cât mai mult și cât mai bine despre țara la care visează. Un om informat este un om bine pregătit, iar asta e valabil oriunde în lume. Totuși, dacă sunt deciși, trebuie să se pregătească, să ia totul de la zero, să fie ambițioși și să nu se oprească la primul obstacol.

Ce ați aduce în R. Moldova din Canada?

În Moldova am vrea să vedem mai multă bunătate. Deși sărăcia schimbă oamenii, bunul simț este esențial pentru o societate sănătoasă și anume asta cred că am vrea să aducem. Grija mai multă față de cei mici sau neputincioși. Iar pentru asta nu trebuie bugete astronomice, e nevoie doar de respect între oameni. În al doilea rând, am vrea să vedem o grijă mai mare față de resursele pe care le avem și de calitatea vieții. Să protejăm natura, apele și puținele păduri pe care le mai avem, iar dezvoltarea, pe viitor, să meargă mână în mână cu protejarea mediului înconjurător. Spiritul civic trebuie întărit, iar pentru asta e nevoie timp și voință.

Cum vi se pare acum R. Moldova, de la distanță și după schimbările recente din Guvern și Parlament?

Acum, pentru Moldova simțim speranță, dar și frică. Frica de o altă dezamăgire sau de alți ani de rătăcire. În Moldova, este multă lume dezinformată, sau chiar total neinformată, iar o schimbare se va întâmpla mai greu. Speranță este, oameni buni sunt, iar Moldova are de toate pentru a prospera. Schimbările par pozitive, noi le-am așteptat încă din 2016, de când protestam în PMAN, când am plecat în Moldova special pentru a fi acolo și a protesta alături de alți oameni activi. Sperăm sa vedem mai mulți pași înainte.

Vă mulțumim.

Sursa foto: arhiva personală/Cristina Bahov