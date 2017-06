Sun­tem la înce­put de vară, sezo­nul în care locu­i­to­rii ora­şe­lor can­a­die­ne îşi pără­sesc locu­inţe­le cam la fie­ce sfârşit de săp­tămâ­nă, petrecându-şi tim­pul liber sau în alte ora­şe, ampla­sa­te în munţi, sau pe malul unor lacuri cu pla­je, sau chiar pe malul ocea­nu­lui, pe coas­ta de vest a Can­a­dei.

Întâl­ni­ri­le cu con­sân­ge­nii, pen­tru mol­do­ve­ni, sunt ase­meni unei săr­bă­tori. Pe 4 iunie, am avut oca­zia, un debut pen­tru comu­ni­ta­tea noas­tră, de a par­ti­ci­pa la o petre­ce­re dedi­ca­tă copi­i­lor. Ziua Inter­na­ţio­na­lă a Copi­i­lor a fost orga­ni­za­tă în aer liber, de gru­pul de ini­ţi­a­ti­vă „Mămici cu Pici”, coor­do­na­tor şi ini­ţi­a­tor fiind Mari­na Cio­ba­nu, şi opt alţi mem­bri ai ace­lu­ia­şi grup: Inga Lea­hu, Ine­sa Ursu, Vic­to­ria Pre­pe­li­ţă, Vic­to­ria Msto­ev, Ele­na Straicu-Celonenco, Lud­mi­la Gra­ma, Cris­ti­na Nacu şi sub­sem­na­ta. Cât de mult bucu­ră ini­ma şi încân­tă ochii feri­ci­rea de pe chi­pu­ri­le celor mici, dar şi a celor mari. Pe 10 iunie, con­ce­tă­ţe­nii noş­tri au avut marea bucu­rie de a admi­ra, dar şi de a par­ti­ci­pa, prin dans, la un alt eve­ni­ment de exce­pţie aici, în Cal­ga­ry, cu doi arti­şti din Mol­do­va, Iri­na şi Ana­tol Bivol. Tur­ne­ul celor doi arti­şti în Can­a­da a înce­put la Edmonton, capi­ta­la pro­vin­ci­ei Alber­ta, urmând Cal­ga­ry, Toron­to, iar Montre­a­lul fiind lăsat la urmă, ca cirea­şa de pe tort. Showul pen­tru Cal­ga­ry a fost orga­ni­zat de Vic­to­ria Pre­pe­li­ţă şi soţul ei, Andrei Vol­ciuc, o fami­lie tână­ră de mol­do­ve­ni sta­bi­li­ţi aici de ceva vre­me (poves­tea Vic­to­ri­ei şi a soţu­lui ei, Andrei, va fi publi­ca­tă în unul din nume­re­le urmă­toa­re ale Zia­ru­lui de Gar­dă). O mulţi­me de alţi mol­do­ve­ni s-au ofe­rit să facă volun­ta­ri­at, aju­tând la pre­gă­ti­rea loca­lu­lui şi la înde­pli­ni­rea altor sar­cini lega­te de orga­ni­za­re. Toa­tă echi­pa orga­ni­za­tori­că şi-a ofe­rit tim­pul volun­tar, chiar dacă majo­ri­ta­tea mem­bri­lor ei nu au nicio con­e­xiu­ne cu lumea artis­ti­că. Toţi, din ini­ţi­a­ti­vă pro­prie, au ofe­rit tot ce au putut pen­tru a face atmosfe­ra de săr­bă­toa­re mai aproa­pe de ceea ce ne amin­teş­te de casă. Volun­ta­ri­a­tul e ceva ce nu prea am întâl­nit în Repu­bli­ca Mol­do­va când eram în ţară, exce­pţie fiind doar şcoa­la, şi aco­lo însă se con­si­de­ra par­te din mun­ca pro­fe­so­ru­lui de orga­ni­za­re a eve­ni­men­te­lor din cur­ri­cu­lu­mul şco­lar.

La spec­ta­col au fost pre­zen­te apro­xi­ma­tiv 90 de per­soa­ne adul­te plus copi­ii. Am cres­cut cu pie­se­le celor doi arti­şti şi dato­ri­tă aces­tui eve­ni­ment ne-am rea­min­tit momen­te­le copi­lă­ri­ei şi ado­les­cenţei noas­tre împre­u­nă cu unii părinţi care se află în vizi­tă. Nos­tal­gic, dar plă­cut, muzi­ca – toa­tă, ori­cât de tris­tă ar fi, rea­du­ce la via­ţă tre­cu­tul, şi mereu îţi dă satis­fa­cţie sufle­teas­că. Cel puţin aşa e în cazul meu, dar şi pe chi­pu­ri­le celor pre­zenţi am putut citi satis­fa­cţie, o bucu­rie anu­me pe care doar depar­te de casă o poţi avea, dar şi înţe­le­ge. Nici nu am visat să întâl­nesc aceşti arti­şti în car­ne şi oase atât de depar­te de patrie, la 8 mii de kilo­me­tri. Ori­ce e posi­bil în zile­le noas­tre, iar dorinţa cre­ş­te la o ase­me­nea dis­tanţă. Ai vrea să fii par­te din acea soci­e­ta­te, aco­lo, pe pămân­tul natal, dar posi­bi­li­tă­ţi­le redu­se nu-ţi per­mit, şi e prea mare luxul de a te întoar­ce aca­să, şi e prea scur­tă via­ţa pen­tru a nu vedea şi a nu fi par­te la fru­mu­seţi­le ei.

Vreau să împăr­tă­şesc cu citi­to­rii Zia­ru­lui de Gar­dă une­le comen­ta­rii de după show:

Ele­na: „M-am întors în copi­lă­rie, deşi, fiind în Can­a­da, îmi părea că nu o să mai am oca­zia!”

Mari­na: „Păvă­laş” chiar m-a luat de mână şi m-a dus în copi­lă­rie, iar „Zur­gă­lă­ii” mi-au tre­zit nos­tal­gie şi amin­tiri lega­te de fami­lie, pen­tru un moment mi s-a părut că chiar eram aco­lo şi nu aici, depar­te. „Tre­nu­le” îl ascul­tam fiind copii, încălzindu-ne la sobă!”

Vic­to­ria, coor­do­na­toa­rea eve­ni­men­tu­lui: „Am dan­sat puţin. Eram cam stre­sa­tă, dar „Tre­nu­le” şi „Cio­co­la­ta” mi-au adus amin­te de veri­le petre­cu­te la tabe­re­le pen­tru copii. Aveam vreo 9-10 ani pe atunci, însă dansam/zburdam de rupeam san­da­le­le.”

Cris­ti­na: „Cân­te­ce­le „Zur­gă­lăi” şi „Tre­nu­le” mi-au rea­min­tit de Mol­do­va, de rude­le, pri­e­te­nii cu care ne avân­tam în petre­ceri. Am simţit că, indi­fe­rent de câţi ani voi avea şi unde mă voi afla, în suflet tot mol­do­vean­că voi rămâ­ne. Aici îmi lip­sesc enorm tra­di­ţi­i­le şi cân­te­ce­le noas­tre la petre­ceri, dar şi la alte eve­ni­men­te. Mulţu­mi­tă orga­ni­za­toa­rei, Vic­to­ria Pre­pe­li­ţă, a fost posi­bil să ne simţim aca­să la o petre­ce­re de două ore.”

Mulţu­mim arti­ş­ti­lor Iri­na şi Ana­tol Bivol din par­tea comu­ni­tă­ţii de mol­do­ve­ni din Cal­ga­ry, mulţu­mim echi­pei de orga­ni­za­re pen­tru acea sea­ră minu­na­tă.