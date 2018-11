Satrapii Limbii Române

Ceva nu-i curat aici… Nu-i mai speriaţi pe moldoveni cu găgăuzii, iar pe găgăuzi cu Limba Română, pentru că găgăuzii demult învaţă Româna în şcoli, de rând cu Istoria Românilor, fac studii în România, fac afaceri cu România, gândesc (şi) româneşte şi stau sub acelaşi Tricolor cu noi…

Iar scandal. Şi iar la Parlament. Şi iarăşi în jurul Limbii Române, ajunsă, din netrebnicia unor necărturari (din politică şi din afara ei) cea mai osândită limbă a lumii. Trădată de atâtea ori, în ultimii 27 de ani, de la Independenţă încoace, Româna ar merita deja nu doar să fie înscrisă în Constituţie, ci turnată în monument şi urcată pe piedestal. Rămâne să vedem doar unde: în Scuarul Parlamentului, la Naţiunile Unite sau în mintea mancurţilor din politica moldovenească?

Acum o săptămână, în şedinţa plenară a Legislativului, fracţiunea PLDM a solicitat, în mod expres, să fie introdus pe ordinea de zi a şedinţei proiectul de lege cu privire la modificarea art. 13 din Constituţie, prin care Româna, „în baza adevărului ştiinţific şi a Declaraţiei de Independenţă”, să fie constituţionalizară ca limbă de stat. Liberal-democraţii şi-au motivat solicitarea prin faptul că, pe 2 noiembrie, expira termenul la care „proiectul, Nr.399, înregistrat pe 2 noiembrie 2017 în Parlament”, privind modificarea art. 13, mai putea fi pus în discuţii. Propunerea a eşuat. „Pentru” au votat doar 21 din 51 de deputaţi, din partea PLDM, PL şi grupul parlamentar PPEM. Comuniştii lui Voronin, socialiştii lui Dodon şi democraţii (comunişti şi socialişti) ai lui Plahotniuc s-au opus. Că au făcut-o socialiştii şi comuniştii, era clar că vor face-o. Nu e nou, e meseria lor. Din asta se hrănesc. E datul lor de ieniceri, care urăsc tot ce ar trebui să le fie drag. Ei nu au nimic în comun cu Burebista, cu Alexandru cel Bun, cu Cuza-Vodă, Eminescu, cu Suceava, Putna, Cetatea Albă, Chilia, Iaşi, Ardeal şi cu Ţara Românească… Ei sunt urmaşii lui Petru I, Ecaterinei a II şi ai lui Ribbentrop şi Molotov. Rusia şi limba rusă e hrana lor. A fost şi rămâne. Câţi numai nu au crescut „mari”, hrănindu-se astfel, de la 1991 încoace, începând cu Sangheli şi terminând cu Dodon. Dar de ce au făcut-o şi cei din PD? Probabil, pentru că sunt aceiaşi cu socialiştii şi comuniştii, doar că un pic altfel machiaţi. Socialiştii de unde s-au luat? Din comunişti. Dar cei din PD? Tot din comunişti. Şi-atunci, ce zice vorba despre ceea ce iese din pisică?

Faptul că propunerea liberal-democraţilor nu avea nici o şansă să treacă în parlament era clar. Şi nici nu va avea această şansă, cel puţin atâta timp cât va fi speculată politic. Să ne amintim că, o săptămână mai devreme, şeful Legislativului, Andrian Candu, vrând să anticipeze, probabil, lucrurile, declara public că nu e bine să fie scoasă la discuţii în parlament modificarea art.13. „Nu e momentul potrivit”, zicea Candu. Nu e gata pentru asta „nici societatea, nici parlamentul şi nici chiar fracţiunea parlamentară a PDM, deşi în partid există multe persoane care consideră că limba este română şi eu personal am zis-o, şi preşedintele partidului, şi preşedintele de onoare, Diacov. Dar, în acelaşi timp, există foarte mulţi cetăţeni în această ţară, eu aş zice 60- 65%, care consideră că limba este moldovenească… Dacă intrăm în dezbateri ample, ajungem la confruntare şi dispută în partid, fracţiune şi societate… Ce va fi cu Găgăuzia? Ce va fi cu Transnistria?”, se întreba Candu. Nu mai puţin deranjat de „ce va zice societatea” s-a arătat, într-un interviu pentru Europa Liberă, şi preşedintele de onoare al PD, D. Diacov. „Noi am avut discuţii destul de fierbinţi în partid, trebuie să vii cu argumente, dar dacă deputatul cutare vine dintr-o localitate în care 90% consideră că-i limba moldovenească, de exemplu, din Găgăuzia avem trei deputaţi, ei trebuie să meargă înapoi acolo şi să discute cu concetăţenii lor. Pentru dânşii este destul de complicat ca să sprijine ideea limbii române”, se tânguia Diacov. Să fim serioşi, dlor Diacov şi Candu. Vreţi să spuneţi că parlamentul votează legi şi ia decizii, ţinând cont de voinţa celor din teritoriu? Schemele de spălare de bani, votate în parlament, furtul miliardului, trecerea jafului pe umerii populaţiei, privatizările ilicite, afacerea „Arena”, favorurile create zonelor Duty Free, dar şi altele, nu cumva sunt cu aprobarea cetăţenilor? Doi: spuneţi că oamenilor trebuie să li se dea argumente. Daţi-le. De ce, în loc să faceţi asta, speculaţi cu nişte procente ale unor referendumuri ruseşti. Daţi-le oamenilor şi deputaţilor voştri probe: Declaraţia de Independenţă, care este Biblia R. Moldova şi care documentează româna şi nu moldoveneasca ca limbă oficială. Sau decizia Curţii Constituţionale din 5 decembrie 2017, care recunoştea prioritatea Declaraţiei de Independenţă asupra Constituţiei. Sau deciziile, în acest sens, ale Academiei de Ştiinţe a R. Moldova, dacă nu vă convin cele ale Academiei Române. Sau opinia romaniştilor din întreaga lume, inclusiv a celor din Rusia, care nu neagă că limba vorbită în R. Moldova şi în România este aceeaşi: Limba Română. Sau, sau, sau… Şi trei: cum să înţelegem, domnilor Candu şi Diacov, că v-aţi temut să daţi curs în parlament discuţiilor pe marginea art. 13, ca să nu tulburaţi apele în Bugeac şi la Nistru, iar înscrierea în Constituţie a vectorului european de dezvoltare pentru R. Moldova aţi scos-o în plen de două ori. Este pentru găgăuzi şi transnistrieni schimbarea vectorului geopolitic o problemă mai puţin sensibilă decât numele corect al limbii de stat? Şi a fost mai puţin riscant că între America şi Rusia să alegeţi America, fără să-i întrebaţi, ştiindu-le înclinaţiile geopolitice? Ceva nu-i curat aici. Unde-i adevărul? În loc de adevăr: nu-i mai speriaţi pe moldoveni cu găgăuzii, iar pe găgăuzi cu Limba Română, pentru că găgăuzii demult învaţă Româna în şcoli, de rând cu Istoria Românilor, fac studii în România, fac afaceri cu România, gândesc (şi) româneşte şi stau sub acelaşi Tricolor cu noi. La fel şi ruşii. Şi alţi comunitari. Pe final, o mică întrebare: ştiţi când a dispărut Interfrontul în R Moldova? Când concetăţenii noştri de alte etnii au înţeles că lupta Interfrontului împotriva Limbii Române, Istoriei Românilor, Grafiei Latine, Independentei, Tricolorului este curată speculaţie politică. La ce bun, să călcaţi pe grebla Interfrontului? Chiar credeţi că e bine să fiţi satrapii Limbii Române?