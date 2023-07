Cititorul de Gardă/Câțiva localnici acuză autoritățile locale dintr-un sat că ar fi vândut ilegal un teren, iar noul proprietar a defrișat ulterior mai mulți copaci. Primarul: „Noi ne gândim la dezvoltare, dar cineva se gândește cum să-și acapareze și să-și apere interesele”

Câțiva locuitori din satul Porumbeni, raionul Criuleni, au telefonat la redacție nemulțumiți de faptul că primarul, Vasile Gîrbea, ar fi vândut un teren, încălcând zona de protecție sanitară a fântânii arteziene, iar agentul economic care a obținut lotul de teren a scos din rădăcini mai mulți copaci care au fost plantați anterior de un sătean.

„Jumătate de parc au scos, au aruncat copacii peste ceilalți, peste fântână”

Câțiva locuitori din satul Porumbeni ne-au contactat telefonic, pentru a ne spune că sunt nemulțumiți de faptul că recent, mai mulți copaci au fost scoși și aruncați peste alți arbori în jurul unei fântâni arteziene. „În jurul la fântâna arteziană, un domn în vârstă, vreo 10 ani s-a chinuit și a pus un parc. Acum ei jumătate de parc au scos, au aruncat copacii peste ceilalți, peste fântână”, susțin localnicii. După ce au telefonat la ZdG, oamenii din sat au chemat un inspector de la Inspecția pentru Protecția Mediului Criuleni pentru a investiga circumstanțele cazului. Nemulțumiți sunt și de faptul că primarul ar fi vândut terenul, o parte a acestuia fiind luată din zona de protecție sanitară a fântânii. Localnicii presupun că acolo ar urma să fie construit un magazin.

„Am calculat prejudiciul, i-am întocmit proces-verbal”

Solicitat de ZdG, Anatol Grajdian, inspector principal la Inspecția pentru Protecția Mediului Criuleni, susține că a verificat cazul, constatând că agentul economic ar fi tăiat copacii fără a avea autorizație. „Noi am fost la fața locului, am constatat printr-un act de control, am verificat documentația în baza căreia s-au realizat lucrări acolo. Persoana, agentul economic, al cărui teren aparține, este obligat să primească autorizație de tăiere a arborilor. Persoana n-a avut această autorizație. Noi am contactat chiar agentul economic care a procurat și a realizat lucrările. Dumnealui a spus că a folosit ca bază la ceea ce a realizat el acolo contractul de vânzare-cumpărare a terenului de la primărie. El consideră că e proprietate privată și că a avut dreptul să înceapă să realizeze ceea ce intenționează el acolo. Am luat explicații de la dânsul, am calculat prejudiciul, i-am întocmit proces-verbal, tot ce am putut noi face”, menționează inspectorul.

Anatol Grajdian ne informează că terenul a fost vândut în urma unei licitații. Primăria ar fi delimitat un sector din zona de protecție sanitară a fântânii, care ar fi de aproximativ 30 m, ceea ce înseamnă că în limitele zonei de protecţie sanitară nu se admit forme de activitate care pot contribui la poluarea apei. „Ceea ce a făcut agentul economic noi ne-am clarificat că lucrările au fost realizate ilegal, dar ceea ce a făcut primăria prin delimitarea altui sector dintr-o zonă de protecție a obiectului de apă, deja trebuie să se expună mai corect cred că procuratura. Fântâna a fost construită conform unui proiect și dacă a fost proiect, înseamnă că a fost și zona stabilită acolo, pe care n-o mai poți încălca și n-o mai poți separa, eu așa cred”, susține inspectorul.

„Pentru faptele care le face un proprietar, nu poate răspunde primarul”

Contactat telefonic, primarul localității, Vasile Gîrbea, susține că acuzațiile aduse lui sunt nefondate, întrucât terenul a fost scos la licitație conform regulilor, a fost verificat, evaluat și vândut cu un preț de 44 de mii de euro pentru 2 ari. După părerea lui, persoanele care s-au adresat la ZdG ar fi făcut-o din invidie și interes personal. Înainte de a fi vândut, terenul ar fi fost folosit în scopuri personale de către aceștia, având acolo o grădină și un foișor amenajat. „E un grup cu interes personal, care au vrut cumva să cumpere terenul acela. Acolo, pe teritoriu, ei aveau amenajată o grădină, unde își cultivau ce doreau, măcar că nu se poate de stropit cu fel de fel de pesticide sau cu ce stropeau ei acolo. Au făcut un foișor acolo, petreceau în aer liber”, susține Vasile Gîrbea.

Agentul economic care a defrișat terenul fără a avea autorizație a fost amendat cu 16 mii de lei. „Persoana care a cumpărat, fără a lua o autorizație de defrișare, s-a dus și a tăiat singur. Pentru faptele care le face un proprietar, nu poate răspunde primarul. L-au amendat cu 16 mii de lei. Persoana dată a achitat cele 16 mii de lei”, precizează primarul.

„Noi ne gândim la dezvoltare, dar cineva se gândește cum să-și acapareze și să-și apere interesele”



Vasile Gîrbea zice că zona de protecție sanitară a fântânii nu a fost încălcată, pentru că legea ar permite să fie lăsați 10 metri în cazul în care este canalizare centralizată. „S-a tăiat o fâșie. Acolo la traseu este plin de agenți economici. Ce face un primar? Se străduie să atragă niște agenți economici. Am selectat, am trecut toate instanțele, nimeni nu a spus că s-a încălcat zona de protecție a turnului. În lege scrie clar – 30-50 de metri în situație de risc și în situații normale, unde există canalizare centralizată – nu mai puțin de 10 metri. Acolo avem 12 metri. S-au respectat toate normele. Noi ne gândim la dezvoltare, dar cineva se gândește cum să-și acapareze și să-și apere interesele”, menționează primarul.