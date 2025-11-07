VIDEO Cu suportul financiar al Uniunii Europene, în Republica Moldova au fost deschise 16 spălătorii sociale

În februarie 2023, în Republica Moldova a fost lansat proiectul „Promovarea OSC-urilor în calitate de parteneri în dezvoltarea serviciilor sociale reziliente, finanțat de Uniunea Europeană, co-finanțat și implementat de către un consorțiu format din trei organizații ale societății civile: Keystone Moldova, Fundația „Dorcas-Moldova și Asociația pentru Educație „Neoumanist”.

În cadrul proiectului, organizațiile societății civile, în parteneriat cu autoritățile publice locale, au creat și dezvoltat 16 spălătorii sociale în 16 comunități. În rezultatul implementării proiectului, peste 1 500 de persoane care fac parte din grupurile social vulnerabile (persoane cu venituri mici, șomeri, pensionari, familii monoparentale, persoane fără adăpost) beneficiază gratuit de serviciile puse la dispoziție de Spălătoria Socială (spălare rufe, igienizare personală și socializare).

