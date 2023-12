The Banker a desemnat maib „Cea mai bună bancă a anului” în Moldova pentru al cincilea an consecutiv

Maib anunță cu mândrie că a fost desemnată „Cea mai bună bancă a anului” în Moldova pentru al cincilea an consecutiv, conform publicației The Banker. Acest premiu este o dovadă a angajamentului maib față de inovație și soluții financiare dedicate clienților.

Succesul maib se datorează angajamentului băncii față de clienții săi, ceea ce i-a permis să își crească în mod constant cota de piață. În segmentul Retail, creșterea cotei de piață a fost determinată, printre altele, de produsele inovative oferite de maib, precum și de accesibilitatea acestora. Modelul modern de creștere a numărului clienților și abordarea proactivă a riscului a condus la succesul segmentului Business Banking (IMM), care a înregistrat o creștere substanțială de la an la an în ceea ce privește cota de piață (6.1pp în trimestrul III, 2023). În plus, având dezvoltate cele mai durabile relații de afaceri, capacitatea maib și expertiza sa îi permit să își mențină și dezvolte poziția puternică pe segmentul Corporate.

Giorgi Shagidze, Președintele maib:

„Aș dori să-mi exprim toată recunoștița față de The Banker pentru aprecierea realizărilor și contribuțiilor noastre remarcabile în industria bancară din Moldova. Câștigarea consecutivă a premiului „Cea mai bună bancă a anului” subliniază dedicarea maib de a oferi soluții și servicii financiare de top clienților noastre din toate segmentele. Cu ajutorul echipei noastre excelente, am reușit să stabilim noi standarde și să îmbunătățim întregul peisaj bancar din Moldova. Încă o dată aș dori să le mulțumesc clienților noștri, partenerilor și întregii echipe maib, care au făcut totul posibil pentru ca acest premiu să devină realitate.”

Menționăm că în anul 2023 maib a primit mai multe distincții la nivel internațional, inclusiv: „Cea mai bună bancă din Moldova” de către EMEA Finance, „Cea mai bună bancă din Moldova”, „Cea mai bună bancă pentru IMM-uri” și „Cea mai bună bancă RSC” din Moldova de către Euromoney, precum și „Cea mai bună bancă din Moldova” și „Cea mai bună bancă IMM din Moldova” de către Global Finance.

Despre maib

Maib este cea mai mare bancă din Moldova, cu o cotă de piață de 33,8% din depozite și 38.2% din creditele întregului sistem bancar la sfârșitul trimestrului III, 2023. Maib este un creditor disciplinat, cu un NPL de 3,1% și bine capitalizată, cu un CAR de 23% la situația din 30 septembrie 2023. Banca are o importanță sistemică, deservește aproape o treime din populația țării și este unul dintre cei mai mari angajatori privați din Moldova, cu peste 2400 de angajați. Din 2018, cel mai mare acționar al maib este un consorțiu, care include Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), Invalda INVL, un grup lider de gestionare a activelor din țările baltice și Horizon Capital, un fond privat de investiții axat pe piețele emergente.

Despre The Banker

The Banker este o publicație internațională în domeniul afacerilor financiare, care oferă analize aprofundate, perspective și rapoarte privind sectorul bancar și financiar la nivel mondial. Revista reprezintă o resursă valoroasă pentru profesioniștii din industrie, factori de decizie și pasionații de finanțe din întreaga lume. Recunoscută pentru acoperirea sa cuprinzătoare și comentariile experților, The Banker continuă să fie o sursă de informații de top, oferind o perspectivă complexă a mediului dinamic și în continuă evoluție din sectorul bancar internațional.

* Acesta este un articol publicitar (P). Textul a fost formulat de compania care a plasat anunțul.