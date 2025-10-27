Maib lansează o nouă emisiune de obligațiuni corporative din cadrul programului de ofertă publică III

Din 23 octombrie 2025, maib a lansat o nouă emisiune de obligațiuni corporative din cadrul programului de ofertă publică III. Până la 11 noiembrie 2025, inclusiv, sunt disponibile pentru subscriere 7.500 de obligațiuni, în valoare totală de 150.000.000 MDL, cu valoarea nominală de 20.000 MDL fiecare. Rata dobânzii pentru primul an de circulație este de 6,56%, formată din rata de referință (5,56%) + marja fixă stabilită pentru clasa VI (1,0%).

Avantajele investiției în obligațiunile corporative maib:

• Cuponul (dobânda) este mai atractiv comparativ cu alte instrumente de economisire;

• Posibilitatea de răscumpărare benevolă parțială sau totală, la valoarea nominală, în limita a 250 de obligațiuni per emisie;

• Cererea de răscumpărare benevolă se poate depune la orice oficiu maib pe parcursul cuponului III din cadrul unui trimestru, până la plata acestuia (ultimul cupon aferent obligațiunilor răscumpărate nu se achită);

• Admiterea la tranzacționare pe piața secundară a Bursei de Valori a Moldovei, emisiunea fiind efectuată prin intermediul unui participant profesionist pe piața de capital.

Beneficii suplimentare pentru clienții care subscriu:

• Card gratuit „maib daily avantajos” pentru transferul cuponului (dobânzii);

• Posibilitatea rezilierii anticipate a unui depozit existent, fără recalcularea dobânzii, în cazul migrării sumelor către achiziția de obligațiuni.

Ce trebuie să știi:

• Dobânzile obținute din obligațiuni reprezintă venit impozabil, conform prevederilor Codului Fiscal;

• Înainte de a investi, îți recomandăm să consulți Prospectul de ofertă publică;

• Poți completa o cerere online pe pagina oficială, iar echipa noastră te va contacta în scurt timp pentru a te ghida în procesul de subscriere.



Investește cu încredere în obligațiunile corporative maib – un instrument sigur, flexibil și profitabil pentru economiile tale.

Tu conduci. maib