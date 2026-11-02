International Workplace Group adaugă un nou Regus în Chișinău, în contextul în care cererea pentru munca flexibilă și pe platformă continuă să crească accelerat

Sky Tower din Chișinău găzduiește un impresionant spațiu de lucru Regus dotat cu spații de coworking, birouri private, săli de ședințe și zone creative

Semnarea coincide cu creșterea cererii pentru modelul de lucru pe platformă, pe măsură ce companiile de toate dimensiunile oferă tot mai des angajaților acces la o rețea de locații pentru a menține productivitatea și satisfacția acestora

Această deschidere urmează unui acord de parteneriat cu proprietarul clădirii, care a investit în platforma International Workplace Group pentru a crea un spațiu de lucru flexibil de marcă în clădirea sa

Noua locație vine pe fondul expansiunii rapide a rețelei globale International Workplace Group în prima jumătate a anului 2026, când compania a semnat un număr record de 728 de locații noi la nivel mondial, în contextul în care cererea pentru munca hibridă continuă să crească

International Workplace Group, cea mai mare platformă din lume pentru muncă, cu branduri precum Spaces și Regus, deschide un spațiu de lucru flexibil ultramodern în Chișinău. Odată cu schimbarea pe termen lung către moduri de lucru mai flexibile, IWG își extinde rețeaua pentru a ține pasul cu cererea în creștere din toată Moldova.

Noua locație International Workplace Group din Chișinău vine pe fondul celor mai bune rezultate din istoria companiei în ceea ce privește veniturile, fluxul de numerar și creșterea profitului, precum și al unei expansiuni rapide a rețelei, compania semnând un număr record de 728 de locații noi la nivel global în prima jumătate a anului 2026, iar rețeaua sa globală depășind 6.000 de locații semnate în peste 120 de țări.

Strategia de creștere a IWG, bazată pe investiții reduse de capital (capital-light), stă la baza celei mai mari părți a expansiunii sale, 95% dintre aceste locații fiind livrate prin acorduri de parteneriat de tip management. Modelul le permite proprietarilor de imobile și investitorilor să obțină randamente mai mari din clădirile lor, iar IWG își poate extinde rețeaua globală rapid și eficient.

Amplasată la etajul 1 al Sky Tower, strada Vlaicu Pârcălab nr. 63, această nouă locație face parte din eforturile International Workplace Group de a răspunde cererii în puternică creștere pentru spații de lucru flexibile de top din zonă.

Programată să se deschidă în decembrie 2026, clădirea va oferi spațiu pentru companii consacrate și start-up-uri din diverse industrii, iar serviciul „Design Your Own Office” al International Workplace Group permite companiilor să își adapteze integral spațiul la propriile cerințe. Noua locație Regus va include facilități precum birouri private, săli de ședințe, spații de coworking și spații creative.

Proprietarii clădirii au decis să investească în platforma International Workplace Group pentru a-și maximiza randamentul din spațiul imobiliar, valorificând cererea în rapidă expansiune pentru munca hibridă.

Cercetările efectuate de specialiști academici de top arată că o flexibilitate mai mare în ceea ce privește modul și locul în care lucrează angajații oferă numeroase beneficii pentru aceștia, inclusiv un echilibru mai bun între viața profesională și cea personală, economii financiare și beneficii pentru sănătate.

Angajatorii beneficiază, la rândul lor, de modelele hibride prin creșterea productivității firmei, reducerea costurilor și o forță de muncă mai eficientă și mai implicată. Mai mult, un studiu recent realizat de IWG și compania de consultanță în domeniul spațiilor de lucru Arup a constatat că munca hibridă poate crește productivitatea cu 11%. Facilitată de spațiile de lucru flexibile, munca hibridă ar putea aduce anual până la 566 de miliarde de dolari SUA în valoare adăugată brută (VAB) economiei SUA până în 2045 – echivalentul VAB a orașului Austin, Texas[i].

În contextul creșterii explozive a pieței, pe măsură ce companiile de toate dimensiunile adoptă pe termen lung modele de lucru mai flexibile și descentralizate, se estimează că până în 2030 spațiile de lucru flexibile vor reprezenta 30% din totalul imobiliarelor comerciale. Alături de International Workplace Group, partenerii pot valorifica acest sector aflat în plină creștere, beneficiind de experiența de neegalat a International Workplace Group. Munca hibridă oferă companiilor o bază de costuri semnificativ mai redusă, cu o economie medie de 11.000 de dolari SUA per angajat[ii].

International Workplace Group este platforma globală lider pentru muncă – cu mii de locații în peste 120 de țări, membrii având acces la toate locațiile și la serviciile de business prin intermediul aplicației IWG.

Pe măsură ce tranziția continuă către modele de lucru mai flexibile, descentralizate și hibride se accelerează, potențialul de creștere ulterioară este exponențial: se estimează că există 1,2 miliarde de angajați de birou la nivel global, iar piața totală adresabilă depășește 2 trilioane de dolari SUA. În 2025, International Workplace Group a semnat 1.132 de locații noi, dintre care 99% prin acorduri de parteneriat, și numără 83% dintre companiile din Fortune 500 printre clienții săi.

Christian Schmitz, CEO al International Workplace Group PLC, a declarat:

„Ne consolidăm prezența, atât de necesară, în Chișinău, Moldova, prin această ultimă deschidere. Ca important centru de afaceri, Chișinău este un loc excelent pentru a ne accelera planurile de expansiune. Ne bucurăm foarte mult să colaborăm cu CAPITAL ESTATE S.R.L. pentru a dezvolta brandul Regus în baza unui acord de management, care va adăuga un spațiu de lucru de ultimă generație în clădirea lor. Deschiderea noastră în Sky Tower vine într-un moment în care tot mai multe companii descoperă că munca flexibilă și pe platformă este extrem de apreciată de angajați, îmbunătățindu-le echilibrul dintre viața profesională și cea personală și satisfacția, oferind în același timp o multitudine de beneficii companiilor. Modelul nostru de lucru și-a dovedit capacitatea de a crește productivitatea și permite unei afaceri să se extindă sau să se restrângă la costuri semnificativ reduse, oferind acces la mii de locații.”

Adela Cazacu, CEO al Capital Estate SRL, a declarat:

„Ne bucurăm să anunțăm parteneriatul nostru cu IWG, lider global în soluții de spații de lucru flexibile, care aduce o nouă generație de muncă flexibilă în Centrul de Afaceri SKYTOWER din Chișinău. Cu spații de birouri moderne, săli de ședințe, lounge-uri de business și o infrastructură solidă, SKYTOWER oferă un mediu atractiv companiilor care caută mai multă flexibilitate și eficiență. Acest parteneriat reprezintă un pas important în dezvoltarea pieței spațiilor de lucru flexibile din Moldova, iar suntem mândri să contribuim la un mediu de afaceri mai dinamic, mai internațional și orientat spre viitor.”

Despre International Workplace Group PLC

International Workplace Group (IWG) este platforma de muncă lider la nivel mondial, care permite companiilor de toate dimensiunile să lucreze mai productiv și mai profitabil. Creăm valoare personală, financiară și strategică pentru cele mai interesante companii și cele mai cunoscute organizații din lume, precum și pentru persoane fizice și pentru următoarea generație de lideri din industrie. Toți valorifică puterea platformei IWG pentru a-și crește productivitatea, eficiența, agilitatea și proximitatea față de piață.

Acoperirea de neegalat a rețelei International Workplace Group include peste 6.000 de locații în 120 de țări, iar 83% dintre companiile din Fortune 500 se numără printre clienții noștri, în continuă creștere.

Brandurile noastre, printre care Regus, Spaces, HQ și Signature, deservesc milioane de oameni, oferind spații de lucru profesionale, inspirante și colaborative, iar toate serviciile noastre digitale sunt disponibile prin aplicația IWG.

Pentru mai multe informații

Vizitați www.iwgplc.com, iar pentru mai multe informații despre parteneriatul cu International Workplace Group, consultați: https://www.iwgplc.com/develop-a-location

[i] Sursa: IWG Hybrid Working Productivity Report, iunie 2025

[ii] Sursa: Global Workplace Analytics