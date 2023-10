Filmele Netflix pe care trebuie să le vezi în această toamnă

Vreți să vă petreceți serile de toamnă în fața televizorului, dar nu știți ce filme sau seriale să priviți? Platforma Netflix reușește să ne surprindă și de această dată și vine cu producții noi precum un nou sezon Lupin, un reality show bazat pe serialul The Squid Game, sau un film despre război. Nu contează ce alegeți, dar pentru a avea o experiență vizuală plăcută, este esențial să aveți un televizor inteligent cu ecran mare și tehnologii inovatoare.

Marca europeană KIVI vă pune la dispoziție televizoare inteligente cu diagonale cuprinse între 24″ și 65″, cu diferite rezoluții de ecran (HD, Full HD, Ultra HD) și design fără margini. Cele mai populare modele sunt disponibile în culoare albă, ceea ce face ca televizoarele KIVI să se integreze armonios în orice interior. Tehnologiile folosite de producător garantează o calitate înaltă a imaginii:

Super Contrast Control modifică automat contrastul lucrând pe zone la nivel local;

modifică automat contrastul lucrând pe zone la nivel local; UltraClear sporește claritatea imaginii în conținut sub 4K;

sporește claritatea imaginii în conținut sub 4K; Televizoarele KIVI suportă HDR nu doar pentru fișierele de pe media externe, ci și atunci când vizionați conținut video de streaming sau jucați jocuri;

nu doar pentru fișierele de pe media externe, ci și atunci când vizionați conținut video de streaming sau jucați jocuri; Tehnologia MEMC analizează automat calitatea imaginii și adaugă numărul necesar de cadre pentru ca mișcările de pe ecran să pară fluide, iar detaliile să fie clare;

analizează automat calitatea imaginii și adaugă numărul necesar de cadre pentru ca mișcările de pe ecran să pară fluide, iar detaliile să fie clare; Tehnologia Max Vivid face ca imaginea de pe ecran să aibă o luminozitate excelentă, indiferent de calitatea conținutului de intrare.

Boxele din sistemul audio integrat KIVI au fost calibrate manual și îmbunătățite cu sistemul de procesare audio Dolby în timp real (DAP), oferind acces la presetări. Televizoarele inteligente rulează pe sistemul de operare Android TV cu licență și sunt certificate de Google. Din 2020, KIVI a devenit partener oficial al Netflix, așa că telecomenzile au un buton special pentru aplicație, ceea ce este foarte comod.

Alegeți dimensiunea ecranului în funcție de preferințele personale – de exemplu KIVI55U750NB cu ecran de 55 de inch – și bucurați-vă de cele mai noi tehnologii.

Beckham

Deşi numele fotbalistului David Beckham este unul dintre cele mai cunoscute de pe planetă, puţini îl cunosc cu adevărat. Serialul documentar „Beckham” spune povestea nevăzută a unui star al fotbalului devenit reper cultural. Filmul arată imagini cu David Beckham de la începuturile umile într-o familie din clasa muncitoare din estul Londrei, până la cele mai glorioase momente din carieră. Primul său contract de fotbal la vârsta de 12 ani, primele goluri pentru Manchester United, întâlnirea cu Victoria și chiar cartonașul roșu primit la Cupa Mondială din 1998, care a dus la înfrângerea echipei naționale engleze. În film, David și soția sa sunt deschiși și sinceri, uneori chiar dureros de sinceri.

Trailer: ‘BECKHAM’ Documentary Series | Official Trailer | Netflix

Lupin

Carismaticul hoț Asan Diop (Omar Sy) a revenit! Al doilea sezon al serialului Lupin s-a încheiat în mod neașteptat: Asan a scăpat de poliție și a fost nevoit să se ascundă. Iar al treilea sezon preia povestea exact de unde am rămas. Vom vedea eroul trăind într-o ascunzătoare, fugind de poliție, dar fără a pierde vremea, planificându-și următorul jaf. Acum, în joc este o perlă neagră rară…”

Trailer: Lupin: Part 3 | Official Trailer | Netflix

Bodies

Într-o zi, pe străzile Londrei este găsit un cadavru. Detectivul responsabil de caz este convins că are de-a face cu o poveste criminală tipică. Totuși, acest „caz obișnuit” se transformă într-o poveste fantastică, atunci când victima apare în același loc, dar în perioade de timp diferite: în 1890, în 1941 în timpul celui de-al Doilea Război Mondial și 30 de ani mai târziu, în viitor… Investigând cazul, detectivul dezvăluie o conspirație sinistră care amenință Regatul Unit.

Trailer: Bodies | Official Teaser | Netflix

Pain Hustlers

Ați auzit probabil despre criza opioidelor din Statele Unite, care a început în anii ’90 din cauza utilizării necontrolate a analgezicelor și continuă până în prezent cu scandaluri legate de anumite medicamente ce s-au dovedit a fi droguri. Exact despre asta este vorba în „Pain Hustlers”: personajul principal este Lisa Drake (Emily Blunt), o femeie ambițioasă, care obține un loc de muncă la companie farmaceutică. Cât de departe este dispusă să meargă pentru a transforma un nou analgezic într-un produs consumat de milioane de oameni?

Trailer: Pain Hustlers | Emily Blunt + Chris Evans | Official Teaser | Netflix

All the Light We Cannot See

Un film despre război bazat pe romanul scris de autorul laureat al Premiului Pulitzer, Anthony Dorr. Pelicula relatează povestea a doi adolescenți din perioada celui de-al Doilea Război Mondial:o tânără franceză cu deficiențe de vedere, Marie-Laure, și un băiat german, Werner Pfennig, care este forțat să se alăture regimului nazist. Este un serial de dramă intens: scenariul a fost scris de Steven Knight, care a lucrat la serialul TV ‘Pointy Hats,’ iar rolurile principale sunt interpretate de Mark Rufalo și Hugh Laurie. Premiera are loc pe 2 noiembrie.

Trailer: All the Light We Cannot See | Official Trailer | Netflix

The Killer

Noul film al lui David Fincher ne oferă o perspectivă neobișnuită asupra… criminalilor. Protagonistul său este un criminal genial (Michael Fassbender) urmărit de un ofițer de poliție experimentat. Criminalul începe să trăiască o criză psihologică și să aibă remușcări, dar unde îl vor duce acestea? Premiera are loc pe 10 noiembrie.

Trailer: THE KILLER | Official Teaser Trailer | Netflix

Squid Game: The Challenge

Serialul sud-coreean Squid Game, urmărit de peste 2 milioane de persoane în prima lună de la lansare, revine pe ecrane sub forma unui reality show. Dar nu vă fie frică – mizele nu vor fi atât de mari! La ce să ne așteptăm? Un reality show cu 456 de jucători din întreaga lume și un premiu de 4,56 milioane de dolari. Nimeni însă nu va fi rănit. Unele competiții vor fi foarte asemănătoare cu cele prin care au trecut personajele din Squid Game-ul original. Reality show-ul va fi lansat pe 22 noiembrie.

Trailer: Squid Game: The Challenge | Official Teaser | Netflix

