Zelenski merge în această săptămână la Washington pentru a se întâlni cu Trump

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat luni, 13 octombrie, că va călători la Washington în această săptămâna aceasta pentru a se întâlni cu omologul său american, Donald Trump, precum şi cu alţi oficiali din domeniul energiei şi apărării, transmite G4Media.

„Mă voi întâlni cu preşedintele Trump la Washington săptămâna aceasta. Trebuie să discutăm o serie de măsuri pe care vreau să le propun preşedintelui”, a declarat acesta într-o conferinţă de presă la Kiev, alături de şefa politicii externe a UE, Kaja Kallas.

Zelenski a declarat că speră să se întâlnească cu Donald Trump vineri, 17 octombrie, şi că va avea, de asemenea, alte întâlniri cu oficiali americani.

El a menţionat în special întâlniri în Statele Unite cu reprezentanţi ai „companiilor militare” şi cu membri ai Congresului SUA.

„Subiectul principal va fi apărarea aeriană, dar voi avea şi întâlniri cu companii din sectorul energetic”, a continuat el.

În ultimele zile, Ucraina a fost ţinta unor noi valuri de bombardamente ruseşti asupra infrastructurii sale energetice, care ameninţă să priveze mulţi ucraineni de electricitate şi căldură pe măsură ce se apropie iarna.

În acest weekend, liderul ucrainean a vorbit de două ori în două zile cu Donald Trump prin telefon.

Zelenski a mai declarat că a discutat „în detaliu” în timpul acestor apeluri cu Trump despre „capacităţile (de atac) cu rază lungă de acţiune ale Ucrainei”.

Trump a afirmat, pe 13 octombrie, că l-ar putea ameninţa pe preşedintele rus Vladimir Putin cu livrarea de rachete americane Tomahawk cu rază lungă de acţiune către Kiev dacă Rusia nu va fi de acord să pună capăt războiului izbucnit în 2022.