Președintele rus Vladimir Putin ar putea cere recunoașterea oficială a teritoriilor ucrainene capturate la următorul summit cu Donald Trump, relatează The Wall Street Journal (WSJ), citând diplomați europeni și ucraineni.

În schimb, așa cum spun surse din WSJ, Putin ar putea oferi retragerea trupelor din alte regiuni ucrainene. Aceasta ar putea include regiunile Sumî, Harkiv și Dnipro, în care armata rusă a intrat în timpul ofensivei din această vară.

Trump, care dorește să încheie o înțelegere cu Kremlinul, va fi probabil de acord cu cerințele președintelui rus. Cu toate acestea, cel mai probabil, guvernele Kievului și europene le vor respinge, au declarat surse din WSJ.

Acest lucru ar putea duce la acuzarea Ucrainei de continuarea războiului de către Trump, întreruperea asistenței militare și de informații și apoi, eventual, retragerea completă din procesul diplomatic, notează WSJ. Acest lucru ar lăsa Moscova și Kievul singure cu războiul pe care Trump îl numește „războiul lui Biden”.

Surse familiarizate cu situația confirmă că Kievul nu este pregătit să accepte recunoașterea internațională a teritoriilor anexate de Rusia, dar poate accepta un armistițiu de-a lungul liniei frontului. Cu toate acestea, The Telegraph subliniază că președintele ucrainean Volodimir Zelenski recunoaște că eliberarea teritoriilor confiscate de Putin prin mijloace militare este imposibilă și că trebuie căutate soluții diplomatice la conflict.

Putin și Trump nu au ajuns niciodată la un conflict deschis în timpul mai multor conversații telefonice din acest an, în ciuda declarațiilor președintelui american despre „dezamăgirea” față de Putin, au declarat surse din administrația americană pentru WSJ.

Dialogurile lor sunt prietenoase, spun ei, deși Putin se lasă adesea purtat de monologuri lungi. De obicei nerăbdătorul Trump, potrivit surselor, ascultă cu atenție, discutând și cu Putin despre restabilirea relațiilor ruso-americane și a cooperării economice.

